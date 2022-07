Fue una edición muy divertida de 100 argentinos dicen (eltrece). Darío Barassi tuvo como invitada a Camila Homs y no perdió la oportunidad de hacer algunas bromas sobre la noticia que puso en alerta a los futboleros: la posibilidad de que Rodrigo De Paul, expareja de la modelo, se pierda el Mundial Qatar 2022 si no resuelve el conflicto legal que mantiene con ella.

“¿Qué posibilidad hay de que yo resuelva el conflicto ahora con mi simpatía?”, indagó el conductor. Ante esa pregunta, la respuesta no fue la esperada. “Cero”, contestó tajante la participante. Sin embargo, el presentador aprovechó su humor para volver de forma recurrente sobre el tema y advirtió que iba a estar “insoportable todo el programa”.

#Repost @100argentinosdicen with @let.repost

• • • • • •

¿Acaso será el mejor 100 Argentinos Dicen #EspecialFamosos? Camila Homs vino a adivinar que dijeron los argentinos… y a responder algunas preguntas que le hizo @dariobarassi sobre Rodrigo De Paul. pic.twitter.com/g1KE1Y4ZJN — La Sole ✈️✨✨�������� #CubaLibre���� (@Olimar43) July 23, 2022

A pesar de que ella precisó que no podía hacer ninguna declaración en torno a la disputa con su ex, Barassi insistió a pura picardía. “No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”, le propuso a la concursante que estuvo acompañada durante todo el juego por su hermana y dos amigas.

“No me compliques”, le pidió Homs al conductor. Pero lejos de quedarse callado, él redobló la apuesta y arremetió: “¿Cuán lejos estamos de que se resuelva?”. “No lo sé ni yo”, reconoció la modelo.

Más tarde, Barassi quiso saber cómo estaban las cosas entre ella y el futbolista de la Selección Argentina. “Claro que hablamos por nuestros hijos”, contó Homs. Y, notando que el vínculo entre ellos no está totalmente roto, Barassi fue a fondo: “Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una”.

Como cierre a estos minutos dedicados a la vida privada de Homs, el animador se refirió al flamante noviazgo que tiene la modelo con Martín ‘el Gato’ Gándara. “Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él”, le dijo con complicidad.

Por qué Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial Qatar 2022

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, encendió las alarmas cuando afirmó que Rodrigo De Paul está en riesgo de no poder ingresar a Qatar en contexto del Reglamento FIFA para casos de padres deudores de cuota alimentaria o en juicio por este ítem.

“Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, explicó Tapia en charla con la periodista Maria O’ Donnell para su programa De acá en más, de radio Urbana Play.

“Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde”, sentenció el titular de la AFA respecto de la pugna del futbolista argentino con su exmujer.

En este sentido, “Chiqui” Tapia agregó: “Conozco bien a De Paul, sé el sentimiento que se tienen, más con sus hijos. Creo que se va a arreglar de la mejor manera”.