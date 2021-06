100 argentinos dicen, conducido por el sanjuanino Darío Barassi, se convirtió en uno de los fenómenos televisivos del año. Todas las tardes, por la pantalla de Canal 13, dos familias se enfrentan a preguntas sobre diferentes temas de actualidad, música, deportes y espectáculos por un premio económico.

Si bien se trata de un formato que ya salió al aire entre 2004 y 2006 con la conducción de Monchi Balestra. En 2020 regresó con Darío Barassi a la cabeza y el actor logró darle un sello propio, con su impronta, frases y sobre todo, por la simpatía que genera con los participantes y con el público.

Inclusive los cruces con sus productoras, como Luli Latorre y "La Colo" se convirtieron en un momento esperado por los fans del programa. Además, casi todas las tardes las respuestas más graciosas de los participantes se vuelven tendencia en Twitter.

Es tal el éxito en las mediciones que las autorides del canal decidieron comenzar una emisión especial, los domingos por la noche, con participantes famosos.

La respuesta que hizo estallar de risa a Barassi

En el programa del pasado martes ocurrió una situación muy especial. En medio de un desafío, Barassi no pudo contener la carcajada ante las respuestas insólitas de una de las participantes. Y se tentó tanto, que terminó teniendo un accidente: "Me salió un poquito de pis", confesó entre risas y se viralizó.

Todo comenzo durante la sección llamada dinero rápido, al que accede la familia ganadora del duelo. El conductor le dijo a la participante: “Nikita, escuchame: 111 puntos hay que hacer”.

La joven esperanzada con conseguir los 50 mil pesos del premio debía conseguir 89 para alcanzar su objetivo y comenzó a responder.

Las cosas venían más o menos bien hasta que llegaron a la cuarta pregunta. Entonces Barassi preguntó:

- Una provincia argentina por donde pase el río Paraná...

- Entre Ríos… Chubut… (allí Barassi lanzó la primera carcajada, pero trató de continuar con el cuestionario).

- ¿Cuántas películas hicieron The Avengers?

- 25

Totalmente tentado, el conductor no pudo seguir hablando, hasta que se recompuso: “Te juro que se me salió un poco de pis en serio. No, el pantalón gris me va a delatar, en serio se me salió un chorrito. Decí que tengo los slips de toalla”, aclaró con mucho humor.

De inmediato Barassi le aclaró por ejemplo que The Avengers había tenido ocho películas y no 25 como respondió ella. "¡Si tienen mil películas!”, insistió Nikita. “No, Niki, aunque seas fanática. No podía creer cómo contestabas. ¡Treinta! ¡Marrón! ¿Por qué hablabas así?", preguntó Barassi.

Y siguió: "Nikita, ¡sos un meme!”, subrayó Barassi, mientras continuaba riendo.

Fuente: Crónica