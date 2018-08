La enemistad entre Sol Pérez y Barbie Simons ya quedó confirmada. Ahora, y luego de que la hermana de la periodista atacara a la exchica del clima en Instagram, la amiga de Pampita volvió a encender la mecha y tildó a la blonda de “tilinga”.

"Cuando vi la publicación de mi hermana, la verdad es que me tocó el corazón, lloré. Es una manera de protegerme. Mi hermana es una persona que no se mete con nada, lo hizo con el afán de contenerme. Creo que no tiene dimensión de lo que es Instagram. Me dijo 'estoy harta, se la pasa hablando de vos en todos los programas. ¡Basta!'. Es una caricia al alma", remarcó Barbie, en diálogo el piso de Hay que ver, sobre la polémica publicación de Vanesa Simons.

Luego, disparó filosos dardos contra su excompañera en Pampita Online: "Lo digo así. Que esta tilinga, porque me tiene las bolas llenas, empiece a decir que yo la necesito a ella, que si mañana voy al Bailando ella se baja... mamita, quedate tranquila, no me interesa. Ya hice un Patinando cuando vos todavía tenías pañales. Entonces, que me venga a decir que me cuelgo de ella, te juro que me genera una impotencia muy grande para alguien que, y lo digo así, me rompí el or... laburando".

"Me fui a Miami sin ser 'la hija de', fui inmigrante, laburé de madrugada, me rompí el alma, me parece innecesario decir cuál es mi currículum de lo que hice y a quiénes entrevisté. Pero decido volver porque mi abuelo estaba mal de salud y porque para mí era muy importante también, eso fue hace 8 o 10 años y me hice mi lugar. Entonces que esta tilinga, y lo vuelvo a decir, vaya a decir a los medios públicamente, a cuestionar sobre el laburo que hago o que la necesito, es agobiante", agregó, visiblemente enojada.

"Hasta ahora me mantuve políticamente correcta porque no me gusta el quilombo. Entiendo que hay minas como ella que todos los días necesitan tener la cámara, estar en todos los portales y todos hablen de ella, pero no es lo que yo busco. Se lo aplaudo, pero no me interesa. Mi placer pasa por otro lado", cerró, sin filtró.