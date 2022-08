Barbie Vélez atraviesa un gran momento, al que ahora se suma un gran anuncio: será mamá por primera vez junto a su marido, Lucas Rodríguez.

La actriz, de 28 años, compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que publicó una foto en la que se la puede ver sonriendo y abrazada a su pareja. “Se agranda la familia y no podemos estar más felices”, escribió.

Ante una noticia tan importante, los mensajes de felicitaciones no demoraron demasiado. El posteo pronto superó los 145 mil “Me gusta”, y Mica Vázquez, Fabio Di Tomaso y Sofía Macaggi fueron algunos de los nombres que felicitaron a Vélez. Como no podía ser de otra manera, la propia Nazarena también la saludó en redes: “Te amo tanto”. También, la mamá de Barbie expresó su emoción por televisión y le dedicó unas sentidas palabras a su hija.

En el marco de LAM, ciclo del que Nazarena Vélez forma parte, hubo un enigmático sobre un embarazo. Como reveló posteriormente Ángel de Brito, la protagonista de la noticia era Barbie, y por eso felicitó a Nazarena, en su rol de flamante abuela. Profundamente emocionada, ella expresó: “No lo puedo creer. Me conmueve, Barbarita está embarazada”. En ese momento, el conductor contó cómo fue que ella le dio la noticia, y al respecto recordó: “Nazarena vino un día al camarín, y me dijo: ‘Te tengo que contar algo, por favor no digas nada’, y me cuenta que Barbie está embarazada, y que faltaba un tiempo para confirmarlo. Obviamente me quedé callado, hablé con Barbie, me dijo que tenía un poco de náuseas, pero una alegría total”.

Más adelante, Barbie y el equipo de LAM compartieron una videollamada, y la protagonista de la noche expresó: “Estoy de tres meses, estoy con mucho sueño, mucho cansancio, pero es todo nuevo para mí. Lo que me bancó mi mamá, me resguardó en todo, yo le conté el primer día porque no sabía qué hacer. Eran muchas cosas en mi cabeza. En un principio solo lo sabían mi mamá y mi papá, y con Lucas nos daba mucho miedo que se filtrara. Fuimos muy cautelosos, y no le dijimos a nadie (…). Quería hacer todos los estudios, y que estuviese todo bien”.

En otro tramo de la nota, Barbie reveló cómo fue el momento en el que supo que esperaba un bebé, y contó: “Cuando vi el positivo no lo podía creer, y le dije a Lucas ‘¡andá a comprar otro!’. Siento que no caí todavía. Son muchas cosas de repente, mucha ansiedad. Pienso en el parto, me da miedo. Lucas está feliz, me está acompañando en todo y más, él es un diez”. Por su parte, y ante una noticia tan emotiva, Nazarena concluyó: “Pensé que con los tres hijos que tengo, ya tenía la vida resuelta, y ahora que Barbie está embarazada me doy cuenta que no, porque estoy pendiente que ella y el bebé estén bien. Lo único que puedo decir, es que va a ser una madre increíble. Por lo que ella hizo con Thiago en el peor momento, y cómo ella se puso encima la crianza, no tengo ninguna duda que va a ser una mamá increíble”.

Con respecto al sexo, Barbie aseguró que se enterarán mañana, y sobre el nombre aseguró que si es nena, la opción está muy definida.