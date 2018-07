El torneo a pleno. Todos conectados a las PC, los campeones buscan posicionarse como los mejores de la provincia en Liga de Leyendas.





La expansión de los videojuegos como industria y como actividad cultural en el mundo no es novedad. No sólo es una herramienta educativa, de producción artística, con un lenguaje determinado, hobby o entretenimiento, también es tomado como deporte electrónico (e-sport). En San Juan, donde nada es ajeno al efecto globalizador de la tecnología, los jóvenes gamers fieles seguidores al juego Liga de Leyendas desataron a sus campeones a combatir en intensas batallas en el Torneo de Leyendas 2018. Cada equipo competidor (con cinco jugadores) puso en marcha a sus campeones en el escenario de "La grieta de los invocados". Los enfrentamientos en la primera ronda tuvieron mucha adrenalina, pero para algunos ya experimentados fue casi un trámite. Las eliminaciones se fueron dando y quedaron ayer los equipos clasificados a semifinales: San Juan Gaming, Harinet Gaming, No fan no life y TRVP Team.



Gonzalo Carrizo, José Martín, Tomás Moral, juntos forman "No fan no life" uno de los equipos clasificados. Es uno de los grupos de jugadores más experimentados y con alto nivel. En el caso particular de José Martín (alias Me Zetita) lleva 6 años jugando en la liga: "Para mí, más que un hobby lo tomo como un deporte electrónico, practico mucho para competir en torneos. Me da mucho gusto y sueño con poder ser un gamer profesional". Por su parte, Tomás Moral, que utiliza como nick "Ruzo", considera que esta competencia es una motivación fuerte a impulsar una comunidad gamer en la provincia: "Nos encontramos con mucha gente de diferentes clases sociales. No prejuzgamos a nadie, pasamos un lindo rato. Si bien hay nivel, tratamos de conformar una asociación. Estos eventos están muy buenos para promocionar el deporte electrónico". "Lo fundamental que se debe tener en cuenta es que todo esto sin trabajo en equipo no sería posible. El grupo que mejor se organiza, es el que gana", opinó también Gonzalo Carrizo (Lordon).

(De izquierda a derecha) Lucas Salinas, Alan Oropel (organizador del torneo), acompañan Gonzalo Carrizo, Tomás Moral y José Martín, del equipo semifinalista No Fan no Life.

El torneo continuará hoy a partir de las 8 de la mañana en el cyber Zona Gamers. La final será cerca al mediodía y ganar el primer premio aquel grupo que gane el mejor de 5 partidas. Los premios consisten en dinero virtual, objetos y accesorios digitales para los personajes, más elementos de merchandising del juego (mouse, almohadas, posters, llaveros, etc.). A partir de las 14, habrá un concurso de Cosplay sobre la temática de Liga de Leyendas, con diferentes modalidades. Todo el evento tendrá lugar en General Acha 367 Sur 1º Piso.