Aplaudidos. La Orquesta Sinfónica de Villa María actuó a sala llena.



Un repertorio bien elegido, con las canciones más conocidas de Los Beatles. Una orquesta de más de 60 músicos, una banda de rock y la acústica perfecta del Auditorio Juan Victoria. ¿Qué podía salir mal? Absolutamente nada. Todo fue disfrute anoche en The Beatles Sinfónico que trajo la Orquesta Sinfónica de Villa María, con músicos de la orquesta de la UNSJ, bajo la batuta del director Luis Nani.



Con Day Tripper empezó a fluir la música de los genios de Liverpool con los arreglos orquestales realizados por músicos y estudiantes de la universidad cordobesa a la que pertenece la orquesta que hace dos años mostró su talento con el Queen Sinfónico y ahora repitió la hazaña ante una platea colmada, con localidades agotadas.



En la primera parte del repertorio el dúo Beatzarro se puso en la piel de John y Paul (más tarde seguiría Pablo Cordero) y cosecharon los primeros cálidos aplausos. Las pegadizas melodías de la legendaria banda de rock inglesa sonaron maravillosamente en su versión orquestal, haciendo inevitable seguir la letra o dejarse llevar con el cuerpo. Algo que ni algunos instrumentistas podían evitar, como la timbalista de la orquesta.



Ticket to ride, Lady Madonna, When I'm sixty four, fueron los primeros temas de una noche que no decepcionó y se llevó los aplausos de los sanjuaninos. Al cierre de esta edición aún faltaban grandes hits de los "Fab four" como Let it be, Penny Lane, Yellow Submarine y por su puesto, All you need is love.



Un éxito que refuerza que cuando las orquestas se vuelcan a lo popular, no sólo suman en su propia experiencia sino también en público.