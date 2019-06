Cuando se cumplen dos semanas de la muerte de Beatriz Salomón, su abogada Ana Rosenfeld reveló que la sanjuanina dejó dos videos con instrucciones sobre sus hijas, Bettina y Noelia.

"Me despedí de Beatriz dos días antes de que falleciera. Me fui tranquila de viaje por una semana porque el oncólogo me había dicho que su corazón estaba muy fuerte. Pensé que volvía y la veía. Pero ella me dejó videos con instrucciones personales sobre sus hijas", contó Rosenfeld en el programa de Canal 9 "Hay que ver".

Bettina y Noelia fueron adoptadas por Salomón durante su matrimonio con el médico Alberto Ferriols. "Viven con una mujer, Blanca de mucha confianza. Los fines de semana se van con el padre, que es el tutor. Él siempre cubrió la educación y la prepaga. Hace un par de meses acordamos la cuota alimentaria", explicó Rosenfeld.