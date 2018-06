Alertada por un fuerte dolor abdominal, la sanjuanina Beatriz Salomón le pidió a su hermano que la acompañara al Hospital Fernández el domingo pasado. Los médicos le sugirieron que se quedara internada porque tiene una hernia umbilical, y le realizaron varios estudios para tener un diagnóstico más preciso.

Desde el nosocomio, la ex vedette habló con Tomás Dente para el programa El Tratamiento, y contó: "Llegué acá el domingo por un dolor muy fuerte en la parte derecha del estómago. Tengo la hernia hace como dos años pero no tenía obra social entonces no podía faltar a Extinguidas para operarme. Ahora estoy un poco mejor".

"Me están haciendo muchos estudios. Hoy me hicieron cuatro punciones en el hígado. Me he dejado estar mucho con mi salud… Pero todo va a estar bien", aseguró, confiada en que saldrá adelante en este difícil momento.

El sitioTeleshow se comunicó el lunes pasado con Ana Rosenfeld, su amiga y abogada, que contó: "Ella no está bien, está con mucha angustia y te diría que está en manos de Dios".

Salomón se encuentra en un hospital público porque su ex marido, Alberto Ferriols, le dio de baja la obra social. En el último tiempo, una de sus hijas, Bettina, sufrió un ataque de pánico severo y debió permanecer internada algunos días. Estas cuestiones le generaron estrés y las consecuencias se manifiestan en sus problemas de salud.