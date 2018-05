Terrible mal trago se llevó este lunes por la tarde Beatriz Salomón. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió en forma sorpresiva la condena a América TV, los periodistas Daniel Tognetti y Miriam Lewin y los conductores Jorge Rial y Luis Ventura al pago de una millonaria indemnización a favor de ella, en una causa iniciada por daños y perjuicios en 2004.

En cambio, cargó toda la responsabilidad en la productora Eyeworks Argentina S.A. (ex Cuatro Cabezas), ya que entiende que cometió el delito de intromisión en su vida privada.

DiarioShow.com se comunicó con Beatriz, que, muy sensible con lo ocurrido, al borde del llanto, no quiso extenderse en sus declaraciones, aunque apuntó: "No hay ningún revés. Acá todavía no está dicha la última palabra. Ahora se van a hacer las cosas a mi manera, me van a escuchar, porque soy una india. Se acabó toda la parte burocrática".

"Eso tengo para decir. No quiero decir nada ahora, vamos a ver que hacemos, se acabó todo esto, dimes, diretes, vamos a ver que... cámara, camarista, juez, juecista (sic), ¡basta!. Cuando haya novedades las voy a comentar", finalizó Salomón, llena de indignación.

En enero de 2017, y tras un reclamo de 14 años, el juez Horacio Aliberti, del juzgado civil número 40, dispuso que todos los condenados debían pagarle a la ex vedette 14 millones de pesos más costas (lo que ascendía a 30 millones) en la causa que se originó en 2004 por una cámara oculta que el programa "Punto Doc", conducido por Tognetti, le hizo a su ex, Alberto Ferriols, acusándolo de otorgar descuentos a sus clientes a cambio de sexo.

Según la nueva sentencia, no se aportaron pruebas que ameriten condenar a los periodistas, y que además tanto Salomón como Ferriols sabían que estaban siendo grabados en el programa "Intrusos a la Noche", y que además tuvieron la posibilidad de retirarse y no lo hicieron.

Fuente: Diario Show