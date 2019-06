Apenas comenzado 2017, una noticia sacudió al mundo del espectáculo: Beatriz Salomón les ganó un juicio millonario a la productora Cuatro Cabezas, el canal América y a los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin por 30 millones de pesos. ¿El motivo? En 2004, el ciclo Punto Doc mostró una cámara oculta en la que se veía a su exmarido, el cirujano Alberto Ferriols, con una travesti en su consultorio; y ella se habría enterado de eso en vivo en Intrusos en la noche.

Lejos de lograr una condena, llegó la absolución para los acusados en el 2018. América, Punto.Doc, Daniel Tognetti, Miriam Lewin, Jorge Rial y Luis Ventura fueron declarados inocentes de culpa y cargo en la causa por calumnias e injurias. De los 30 millones de pesos que se había pedido en primera instancia por “daños y perjuicios”, todos quedaron libres. A excepción de la productora ex Cuatro Cabezas (que pertenecía a Mario Pergolini) que debe pagar 600 mil pesos en concepto de intereses. Claramente un fallo adverso para la exvedette.

Ahora bien, ¿cómo fue la historia detrás del escándalo? Salomón sostiene que ella no sabía nada al respecto, y culpa a Rial, Ventura y Pergolini (directivo de Cuatro Cabezas por esas épocas) de haberle arruinado la vida. De hecho, es lo que afirmó ayer en una entrevista radial: "Me citaron a mí y a mi ex marido para ver cómo yo me enteraba en vivo de todo lo que no sabía", aseguró en el programa Massaccesi que nunca, de La Once Diez. Pero la versión que llega del otro lado es distinta.

Para entender el asunto hay que tener en claro lo siguiente: Punto Doc se emitía justo antes de Intrusos en la noche, se grababa dos horas antes del aire y se emitía alrededor de las 21 en un "falso vivo". El ciclo estaba conducido por Tognetti y era producido por Cuatro Cabezas.

Según cuentan testigos de aquella polémica versión nocturna de Intrusos, Rial y Ventura no sabían nada de lo que se iba a ver en Punto Doc ese día. Esa es la gran diferencia en el relato de ambas partes. Sostienen que habría sido Salomón quien al enterarse de que iba a haber un informe de su marido (aunque no sabía de qué) en el programa de Tognetti, habría llamado a Ventura para pedirle salir al aire en Intrusos para tener su "derecho a réplica". Ella asegura que en realidad fue invitada y que eso no ocurrió.

¿Por qué nadie del programa de Rial sabía qué es lo que se iba a ver en Punto Doc, si era del mismo canal? Aparentemente, la producción de ese ciclo habría querido guardar el "secreto" hasta el momento en el que salió al aire el envío. Es más: el ocultamiento habría provocado una pelea entre los equipos que casi llega a las manos. ¿Por qué nadie quería decir nada?

Lo cierto es que, pensando que se trataba de un problema de habilitación de los consultorios de Ferriols, Salomón fue a Intrusos. Miró el ciclo en vivo sentada en el living, acompañada por Rial y Ventura, y ahí comenzó el escándalo. El momento fue grabado por las cámaras del programa y emitido unos minutos más tarde.

En un comienzo, la reacción de Salomón fue de negación: no creía, o no podía creer, que fuese su marido el de la cámara oculta. Ferriols se lo negó varias veces, y ella recién comenzó a caer en lo que había pasado en el remis que la llevaba hasta la casa que compartía con su hoy exmarido. Algunos sostienen que el viaje en el auto también fue grabado por Intrusos pero que las imágenes nunca salieron al aire. De hecho, es algo que Beatriz sospecha pero que nunca nadie confirmó.

Salomón llegó a su casa y se recostó en la cama matrimonial. Ferriols se encerró en otro cuarto y se puso a ver una vez más el programa, que lo había dejado grabando. Una hora más tarde, se lo confesó: "La verdad, el de la cámara oculta soy yo". "Ah, ¿sí? Chocolate por la noticia", le respondió su mujer, que estaba esperando ese momento, y se fue a dormir al cuarto de sus hijas.

A partir de ahí, lo sabido: la exvedette se separó, la televisión trató el tema por semanas y tras el escándalo comenzaron a disminuir progresivamente las propuestas laborales para ella. Hoy, doce años después, la Justicia falló a su favor y los implicados deberán pagar la alta suma de 30 millones de pesos.