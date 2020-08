En diciembre de este año Ludwig van Beethoven cumpliría 250 años y habrá festejos en el mundo entero (acordes a la situación sanitaria de cada lugar, obviamente) para homenajear al célebre músico nacido en Bonn y fallecido en 1827. San Juan no es la excepción, ya que la Fundación Instituto Alemán de San Juan /Goethe-Zentrum organizó un concurso virtual de interpretación de piezas del compositor alemán, que cuenta con la adhesión del Departamento de Música de la FFHA de la UNSJ. El certamen convoca a estudiantes avanzados y profesionales, instrumentistas y cantantes, solistas o dúos, residentes en la provincia, quienes en sus respectivas categorías deberán interpretar alguna obra o fragmento de obra del creador de joyas emblemáticas como las nueve sinfonías, La gran fuga o la Missa Solemnis.



"Siempre en aniversarios de personalidades vinculadas a la cultura alemana, las hemos recordado en el marco de nuestras actividades culturales. En realidad habíamos programado otra cosa a comienzo de año, pero debido a la pandemia, todo lo proyectado debió ser transformado y entonces decidimos hacer este concurso" informó Karin Braun desde el Instituto.



Quienes tendrán a su cargo la evaluación de los concursantes son dos músicos de gran trayectoria, ambos de Buenos Aires: la violinista Laura Daian y el violinista Pablo Pereira. Consultada sobre dónde posarán especialmente el oído, Laura comentó a DIARIO DE CUYO que "una de las características de la música de Beethoven son los contrastes y esa cosa un poco terca, esa voluntad inquebrantable de llegar hasta el final, de no claudicar. Entonces, en ese sentido, vamos a evaluar cómo está representado eso y qué tanto lo logran expresar los participantes", adelantó Daian, quien consideró que para un intérprete es "fundamental" conocer el repertorio de este genio de la cultura universal. "Es un autor que enlaza un poco la estética del clasicismo con el romanticismo, con su propia forma. Ha abarcado mucho, ha sido una gran influencia para otros compositores y reúne mucho sentimiento humano". Y sumó: "Beethoven es un compositor muy interesante, que siempre está en los conciertos y que aunque está relacionado con la música clásica, le atrae a mucha gente que no necesariamente está vinculada con esta música. Además, hay muchas obras suyas que se hicieron muy populares, una ejemplo es la Oda a la alegría, o música que por ahí la gente conoce de toda la vida y no sabe que es de él, como la de El Chavo, que es una sonata de piano de Beethoven".



En cuanto a los premios, habrá diplomas y becas completas de la Fundación Instituto Alemán por un curso de idioma o teatro a elección entre la oferta educativa del Instituto. Pero además, quienes obtengan el primer lugar en ambas categorías, recibirán una partitura traída desde Alemania (en principio podría ser de la obra con la que concursaron), material muy preciado por la importancia que tiene para el intérprete contar con una que guarde alta fidelidad a la obra original, como es en este caso; y también por el costo de las mismas, arriba de 50 euros sin gastos de envío.



"Es un premio muy importante para un músico", valoró Braun. "Son partituras importadas, de excelente edición. que el Instituto va a gestionar de acuerdo a la especialidad de los ganadores. Realizadas por Ediciones Urtext, son las más fieles a los manuscritos de los compositores. Las partituras son caras, al menos esas ediciones que son excelentes en su calidad y fidelidad", subrayó Ana Inés Aguirre. "Es que hubo una época en la que los editores cambiaban muchos elementos de la partitura, ligaduras, matices, incluso notas. No era tan importante la fidelidad al compositor. En el siglo XX eso comenzó a cambiar y ahora es impensable no contar con buenas ediciones", acotó la pianista y docente, quien junto a Carlos Florit Servetti -ambos profesores del Departamento de Música de la FFHA de la UNSJ- fueron convocados como organizadores y redactores de las bases del concurso, también revisadas por el jurado.



EL DATO