No sólo en la pantalla chica y sobre los escenarios se ha distinguido Thalía. Con una notable capacidad de adaptación a los tiempos y a sus usos y costumbres. la artista mexicana que en agosto pasado alcanzó el medio siglo de vida se ha convertido en una verdadera generadora de contenidos para sus redes sociales y plataformas, donde hace gala de su buen humor y de su belleza. Pero los años no vinieron solos para la esposa de Tommy Mottola, con quien tuvo dos hijos, Sabrina y Matthew, sino cargados de vivencias personales, no siempre felices, que hicieron que aproveche su fama mundial para enviar mensajes cargados de contenido, a sabiendas de que hay mucha gente que la sigue en redes. Los más recientes han tenido que ver con las fechas alusivas a la salud mental y la prevención del cáncer de mama, y al respecto Ariadna Thalía Sodi Miranda alentó a sus seguidores a consultar con los profesionales de manera preventiva y ante cualquier dato llamativo al respecto. "Si tienes miedo, estrés, angustia, depresión, es real. No tengas vergüenza o pena en pedir ayuda", fue uno de sus consejos. "Esta semana me tocó mamografía (...) Hazte tu examen y cuídate" escribió también junto a una foto donde se la ve en un centro de salud para ese chequeo. Una lluvia de corazones recibió a cambio la estrella, que sabe que sin salud, no hay belleza.