Jennifer López lo hizo de nuevo. Cada tanto una imagen suya causa revuelo en las redes pero esta vez se superó a ella misma. Para promocionar su nueva canción, In the morning, protagonizó una sesión fotográfica y de video completamente desnuda. La diva del Bronx mostró su escultural figura consiguiendo en pocas horas 4 millones de 'Likes'. La cantante y actriz, que viene de un éxito junto a Maluma y espera el estreno de una película en enero, luce espectacular a los 51 años y para eso sigue una estricta dieta supervisada por nutricionista, cuida las porciones y agrega suplementos con proteínas. Las grasas y el azúcar definitivamente no están en su menú. Tampoco bebe alcohol ni cafeína, sí mucha agua.



Para lograr esos músculos tonificados y un abdomen marcado la clave es el entrenamiento diario. La artista combina ejercicios para fortalecer glúteos y abdominales, y otros que son de alta intensidad, que combinan cardio con ejercicios de tonificación. Además, está el baile, al que se dedica de 2 a 6 horas diarias cuando prepara un show.



Para ese rostro radiante, sin arrugas ni manchas, tiene una rutina simple de quitar el maquillaje y mantener hidratado; además usa pantalla solar y cuando se la ve bronceada es a base de productos cosméticos.



No hay magia, cirugías ni Photoshop, lo suyo es pura constancia y disciplina.