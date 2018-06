El aterciopelado rostro de la uruguaya trascendió las fronteras del Río de la Plata. Considerada una de las latinas más guapas para los varones rusos, desde que aterrizó en la TV eslava con la novela Muñeca brava, Natalia Oreiro fue convocada para ser parte del seleccionado de músicos de Rusia 2018 interpretando su tema United by love.



Siempre hermosa; la actriz, cantante y embajadora de Unicef sabe cuidarse. "Utilizo cremas humectantes, siempre me saco el maquillaje' "Me cuido mucho la piel con tratamientos láser no invasivos, como luz pulsada; uso siempre protector solar 50, invierno y verano. Suelo mancharme, entonces me cuido muchísimo del sol', remarcó la morocha que el martes pasado se presentó en una radio estatal rusa luciendo una remera con los colores del orgullo gay pese a que el gobierno de Putin restringe las expresiones públicas de esa comunidad.



Otro de los principales tips de la artista radicada en Buenos Aires desde 1993 -recreó a Gilda para la pantalla grande en 2016- es la nutrición. Vegetariana desde hace más de 17 años, para ella, la alimentación y el consumo de agua es 'la base de todo'. Y no teme a las arrugas porque son "marcas de felicidad', dijo la madre de Merlín Atahualpa (6) y esposa de Ricardo Mollo, líder de Divididos. Una sonrisa mundial.





Looks



Siempre innovadora, a Nati le gusta jugar con su cabello. Con jopo, con frente amplia, con flequillo recto, con pañuelos, corto o rizado; en cuestión de moda, la diva es una tendencia a tener en cuenta.