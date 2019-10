Bella Hadid es la famosa más hermosa del mundo. ¡¿Y quién lo dice?! Saltarán de inmediato los que sostienen que la belleza es una cualidad subjetiva. Pues es bien cierto que sus códigos varían con cada cultura y que sobre gustos, como dice el refrán, no hay nada escrito. Sin embargo, lo que ha llevado a la top model internacional a la cima (y a su madre al limbo de los nombres acertados) tiene mucho que ver con la ciencia. Su reinado lo determinó la "Proporción Áurea de Belleza Griega Phi", una ecuación ideada por los antiguos griegos para evaluar la perfección física, que tiene que ver con las medidas, distancias y proporciones de ojos, nariz, boca, cejas, etc. Un grupo de científicos junto al cirujano plástico Julian de Silva analizaron con un mapeo facial a un buen puñado de celebrities y la cara de Bella fue la que más se aproximó al "rostro perfecto", con un promedio de 94.35%. Entre los puntos destacados de la modelo de Victoria Secret está, por ejemplo, su barbilla, que alcanzó el 99.7% del ideal, mientras que la posición de sus ojos anotó el 97.75% y su frente el 97%.



No se sabe si este estudio pudo favorecer a Bella de modo directo (bien podría elevar su cachet ¿no?), ni tampoco ha trascendido lo que piensa al respecto. Al parecer, mucho más que su cara, a Hadid -que cumplió 23 añitos el pasado 9- le interesa su corazón y tratar de que la tercera sea la vencida en su relación con el cantante The Weekend, con quien se ha reconciliado. Eso sí, ahora el artista puede mandarse la parte con más argumentos, porque su chica no es solo Bella... ¡es casi perfecta!

Looks



Una reina en las pasarelas, la cotizada modelo ha enfrentado los más variados estilos, y -con más o menos aplausos- ha salido siempre airosa.