Impacto causó la foto donde se muestra completamente desnuda, con un caderín dorado cuyo dije cuelga justo en el centro de la parte baja de la espalda. Así posó Naomi Campbell para la versión inglesa de Vogue, a la que concedió una entrevista donde hizo revelaciones sorprendentes para muchos. Es que la diosa de ébano, a quien su casi medio siglo de vida le sienta de maravillas, confesó que no siempre fue tan segura con su físico. De hecho, explicó que "es algo que ha llegado con la edad, ha sucedido en los últimos años" y que antes, "cada vez que hacía sesiones en lencería, seguía sintiéndome insegura" o que cuando usaba calzas o jeans ajustados, colgaba una chaqueta a su cintura para no sentirse expuesta. Declaraciones que podrían sonar increíbles por su belleza, refrendada además por una carrera internacional como top model e ícono de célebres emporios. "Mi mentalidad ha desempeñado un papel importante en ese viaje y el entrenamiento me ha ayudado, porque también fortalece mi mente: no estoy tratando de convertirme en una mujer musculosa, pero para mí, las dos cosas vienen como un paquete", explicó la modelo, cuyos pies tampoco corrieron detrás de la fama. "A nosotras no nos interesaba en absoluto. Trabajábamos por el prestigio de la profesión", sentenció, refiriéndose también a colegas como Linda Evangelista, Stephanie Seymour o Kate Moss.



LOOKS

En aras de la moda, la bella modelo se animó a varios cambios en su look, casi siempre manteniendo el color.