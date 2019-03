Protagonista en más de 30 filmes, Michelle Pfeiffer es una de las figuras de Hollywood, además de ser una de las más lindas. La ex Gatúbela estuvo paseando por la Patagonia argentina esta semana, hablando maravillas del paisaje y se animó a compartir una selfie con poco maquillaje.



La bella actriz -que no acusa los 60 que tiene- ha revelado sus secretos en más de una ocasión y sin excentricidades, Pfeiffer sólo lleva una rutina diaria de ejercicio y dieta balanceada. "Estoy sana, probablemente más que en toda mi vida. Me encuentro mejor que nunca. Cuanto mayor soy, más y mejor me cuido, especialmente cuando estoy trabajando', aseguró la actriz para quien las tres claves son: la comida, el ejercicio y la protección solar.



'Dejé de fumar a los 30 años. Eso me ha ayudado. Y algo genético habrá también', ha dicho alguna vez la estrella que no oculta su edad y se anima a reflexionar sobre el presente laboral de las actrices de su edad, "Hollywood te permite envejecer. La prueba es que yo he seguido trabajando', apuntó la famosa actriz, aunque reconoció que hay menos papeles.



Ya sea por genética, esfuerzo o algún retoque (evidente pero no reconocido por ella), Michelle Pfeiffer integra esa selecta lista de las hermosas mujeres del cine.

Looks. Su melena rubia la caracterizó a lo largo de su carrera. Según la ocasión sólo apostó a algunos cambios de peinado.