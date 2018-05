Hasta su colega Justina Bustos dijo que es "brillante" y "muy contagioso lo que ella emana". Y no es la única... ¿O acaso el famoso cantante Michael Bublé no paró hasta conquistarla? Luisana Lopilato es elogiada aquí y allá por su glamour, simpatía y magnetismo, cualidades que la han convertido en una de las mujeres más influyentes, con cientos de seguidores en las redes sociales y marcas que la solicitan como su referente. Pero además, la actriz que acaba de estrenar su film Perdida y espera su tercer hijo (¡llegó la nena!), es dueña de una belleza natural, que ha sabido mantener con el paso del tiempo, sin temerle a los cambios. ¿Cómo? Luisana simpatiza con el crossfit, un entrenamiento de alta intensidad, que ahora lógicamente dejó de lado. Pero no significa que no haga nada. Y aunque reconoce que en los embarazos no escatima en antojos, lo cierto es que habitualmente cumple el ABC de un cuerpo sano: entrena a conciencia con un profe e ingiere alimentos saludables, "tanto yo como toda mi familia". De hecho, plantó su propia huerta orgánica y como le encanta cocinar, se ocupa de lo que comen. Fan de las aceitunas, los pistachos y el limón, gusta agregarle jugo de pomelo, naranja, pera o manzana al agua del mate. Su hermana Daniela, nutricionista, ratificó que Luisana sabe comer y que es estricta con los horarios. Sus buenos hábitos alimentarios también influyen en su piel perfecta, que cuida aunque le dé fiaca quitarse el maquillaje. Y de lo único que se queja es del poco tiempo que tiene para dormir... algo que también afecta a la belleza y a la salud, ¡pero ni se le nota! Sí, Natura fue generosa con Lu, pero esta chica no se duerme en los laureles.

LOOKS

Luisana se ha animado a varios cambios en su cabello. A veces por trabajo (en Perdida luce un look rollinga, color oscuro), otras por gusto, pasó por diferentes cortes y tonalidades. Y aunque unos más que otros, casi todo le sienta bien.