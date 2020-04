Cameron Díaz fue madre a los 47 años en enero. Apenas se filtraron un par de fotos embarazada y es porque junto a su marido Benji Madden querían evitar cualquier invasión a su privacidad. De hecho se supo del nacimiento por un comunicado en el que contaron que habían tenido una hija, que era hermosa, pero que no publicarían ninguna fotografía.



La actriz de Los ángeles de Charly acaba de hablar por primera vez sobre cómo lleva la maternidad, encima, en plena cuarentena. "Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida. Estoy muy agradecida y feliz, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida' comentó en una entrevista. La vida es apacible para la rubia sobre la que nadie anticipó que podría retirarse de la actuación como lo hizo y mucho menos que se convirtiera en escritora de bestsellers de belleza y salud. Cameron tiene dos libros (The Body book y Longevity book) donde habla de como quererse a sí misma y envejecer de manera saludable.



Sus consejos más importantes tienen que ver con dormir bien, pero sobre todo -dice- para tener buen humor para evitar las arrugas y así evadir la utilización de botox. Hacer deporte sí o sí y reirse mucho, su principal secreto.

Una diva naturalmente bella y ahora feliz mamá.