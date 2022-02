Bhae fue convocada para una nueva instancia en el concurso Talento Federales, en el Teatro Broadway de Buenos Aires, donde se presentará mañana domingo.



Micaela Gutiérrez, la joven de 20 años, cantante y compositora dentro del género urbano, había actuado el año pasado en marzo en un vivo de Instragram de Guillermo Marin (el productor organizador)y luego pudo tener una instancia presencial en la que pasó a una final. Ella explicó que "como se fueron agregando concursantes de todo el país, se hicieron nuevas rondas y semifinales, para llegar a una nueva final".



Para esta etapa tiene que cantar un solo tema. "Estoy preparando el mejor tema melódico que muestre mejor mi registro vocal, tengo pensado que si me piden otra canción, hacer una que aún no estreno, que sale este mes", aseguró la artista que prefirió no contar de qué se trata para que su público se sorprenda cuando pueda ver el concierto por streaming, que no será en directo, sino que se colgará en una fecha posterior.



Como la convocaron con poco tiempo tenía que resolver cómo hacer para costear el viaje. "Le avisaron a mi manager el martes y como no contaba con el dinero para poder viajar, aún así subí una historia en Instagram contando esto y la gente empezó a ayudarme, fue muy hermoso", dijo.



Para ella, la oportunidad de volver al Broadway suma desde todos los aspectos. "Con el simple hecho de que voy a participar, cantar ahí ya me aporta muchísimo, es un lugar hermoso y viajar a Buenos Aires a cantar, que es hacer lo que amo, sé que desde ese punto el concurso ya me está ayudando mucho, además de que hay muchos productores, artistas y se aprende mucho de esto", aportó la cantante, que viajará sola pero se encuentra allá con su manager. "Tengo mi equipo allá" aclaró.



En su última participación en Talentos Federales interpretó "Buenos Aires" de Nathy Peluso y "A la distancia" de Cristina Aguilera. "Me siento más preparada que la última vez, porque he lanzado más música, estuve en distintos shows y aprendí mucho sobre cómo pararme arriba del escenario, tengo más confianza, pero sobre todas las cosas voy a disfrutar y seguir aprendiendo", definió Bhae, que canta desde niña, ha pasado por varios géneros hasta que encontró en los ritmos urbanos el lugar para expandir sus composiciones e interpretaciones.



La joven el año pasado cantó en la Casa de San Juan en Buenos Aires, y el temas más reciente fue con Lix, Urio y Lucho, La ruta del Sol, un tema dedicado a San Juan y contó que ahora está trabajando en nuevos proyectos, y que sacará un tema próximamente, que anunciará en sus redes sociales.