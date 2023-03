Han pasado más de dos meses desde que mundo conoció la Music Sessions #53 de Bizarrap junto a Shakira, un tema que marcó récords desde que se estrenó en todas las plataformas digitales. Ahora el turno es para Arcángel, que anunció a través de sus redes sociales el 21 de marzo que lanzaría un tema junto al rapero argentino que llevará por nombre ARCANGEL || BZRP Music Sessions #54 y con la que pretende igualar a la colombiana.

Por eso, a menos de una hora de conocerse esta composición musical con el reguetonero, el 22 de marzo en redes sociales se habría filtrado cómo suena la Session 54, la que sería una contundente ‘tiraera’ para Anuel AA. Sin embargo, en ningún punto de la canción hizo referencia al puertorriqueño que tuvo una relación con Karol G, por lo que se habría descartado que se tratara de una dedicatoria s para su colega.

Al comienzo del video se ve cómo Arcángel hace referencia a sus palabras de hace un año, cuando expresó que de grabar una canción con el argentino ocurriría lo mismo que con todos sus ritmos anteriores: “Yo soy un tipo que asesino los ritmos, esa es mi destreza, yo hago eso, aunque no diga nada. Aunque diga ‘ajá’ o un ‘Hey ya’ suena cabr*n en el ritmo y no es rapeado”, mencionó Arcángel, que finalmente llegó al estudio de Bizarrap.

En el primer verso, el reguetonero hace referencia al hecho de que por fin se le dio grabar una canción junto a Bizarrap y comenzó a lanzar las que serían pullas para algunos de sus colegas que han querido ver derrumbada su carrera, pero no han podido.

Activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha (...)Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha (…) Este flow legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha (¡Auh!) Los maté y quieren que yo le baje (...) Quieren verme, hacerme fracasar, llevan años tratando, pero eso no va a pasar...

En otro de los versos que entregó el reguetonero hizo una comparación en lo que respecta a su carrera cuando dice “descansé un par de año’, volví y me pegué, matándolo’ como Shakira y Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los Pelé (...) Yo sé que les duele, subí de nivele’, ahora tengo propiedade’ y entro y parecen hoteles”, haciendo referencia a los logros y lujos que ha conseguido con su trabajo en la música.

TomaManín, esto fue de una toma (Toma)Yo estoy más duro que los escudo’ de los gladiadore’ en Roma (Roma)Matte black Escalade, Ferrari rojo y dos Tacoma (-coma)Mi .9 que le puse “Bizarrap”, les mando y to’ quedan en coma (Quedan en coma; yup)...

Con este tema, el argentino logra así consolidar su nombre en la industria musical internacional con este nuevo artista que se suma a su larga lista de sesiones en las que cada artista expresa lo que quiere, sobre distintos temas que ha vivido a lo largo de su carrera artística como personal. Es el caso de Arcángel, que también recordó que no tuvo una infancia fácil y viene de un barrio en el que quizás vivió momentos difíciles antes de conseguir la fama.

“Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje... C’est la vie, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñe-e-ez ... No hace falta que me comprendan (Wow)En mi mayor depresión yo no cojo presión”