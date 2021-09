Bizarrap decidió hacerle un amigo a Jamaica, la beba que tuvo L-gante con su novia Tamara Báez.

El productor musical le mandó un pelotero y estallaron las críticas en las redes sociales.

Los seguidores de ambos advirtieron que no era adecuado el regalo ya que la pequeña apenas tiene dos semanas y no hay forma que use eso hasta dentro de al menos unos cuantos meses.

“Tiene dos semanas de vida y el tipo le regala pelotero. Na, te amé. Adelantate a los 15 y regalale el viaje a Disney”, le dijo una seguidora en un mensaje que el productor musical compartió.

Entonces, “Biza” respondió: “Mal. Igual le queda para cuando sea grande. Mientras, lo usa L-Gante”.