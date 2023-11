El debut absoluto en nuestro país de Blink-182, que en la edición de marzo de este año debió cancelar a último momento su participación; y de SZA; el regreso de Arcade Fire y de Limp Bizkit; y la presencia del ícono pop Sam Smith son algunas de las principales atracciones que tendrá Lollapalooza Argentina 2024, que se realizará los días 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.



En la grilla dada a conocer este mediodía por la organización local también resaltan figuras como el rapero colombiano Feid, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Cristian Castro, Phoenix, King Gizzard & The Lizard Wizard y Anita B. Queen.



Entre las luminarias locales, en tanto, destacan YSY A, Miranda!, Bandalos Chinos, Peces Raros, El Zar, FMK y Evlay, entre otros.



De esta manera, en los distintos escenarios repartidos en el amplio predio de San Isidro se podrá disfrutar de una diversa gamas de estilos musicales, entre el pop punk, el rock indie, la música electrónica, el pop y el variado espectro conocido como géneros urbanos.



Acaso uno de los platos fuertes sea la postergada llegada de Blink-182 que en marzo pasado se vio frustrada a último momento por una lesión en la mano de su baterista Travis Barker; y el debut absoluto en suelo argentino de la cantante y compositora SZA.



Arcade Fire, tal vez la banda más importante de este siglo en lo referente a rock indie; y Limp Bizkit, mayor exponente del cruce entre punk y rap, serán también dos ingredientes fundamentales de esta nueva edición.



El toque retro lo pondrá The Offspring, la cuota pop estará saldada con Sam Smith; en tanto que Feid e ISY A resaltan entre las propuestas ligadas a los géneros más novedosos.



Por supuesto que también habrá lugar para la electrónica con Phoenix y para el rock psicodélico con King Gizzard & The Lizard Wizard, por citar apenas algunos exponentes.



Junto con la confirmación de la grilla se abrió la venta para los últimos abonos disponibles exclusivamente a través del sitio All Access.



Seguramente, como es habitual, en las próximas semanas podrían agregarse nuevos nombres que se sumarán a esta edición, como así también la confirmación de side-shows.



La siguiente es la nómina completa de artistas:



Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau.