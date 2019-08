Con tradición en el rock y otros géneros, los veteranos artistas unen sus talentos a la joven guardia en una nueva propuesta, más blusera que nunca.



Inspirados en la huella que dejó durante mucho tiempo Adrián Otero de Memphis La Blusera, la tradición de JAF y el alma del eterno Norberto "Pappo" Napolitano, motorizaron un proyecto musical que venía dando vueltas hace tiempo y que finalmente salió a la luz. Beto Castañares (guitarra), Rolando Montes (batería), Orlando Tejada (teclado) y Mario Pereyra (bajo) formaron Legendarios Blue's. La agrupación reúne la experiencia de veteranos músicos todo terreno, que especialmente se lucieron en los incipientes trayectos del rock en castellano en tierras sanjuaninas; pero incorpora a protagonistas de la nueva camada, como Marcelo Guevara (voz) y el más joven de todos, Gastón Castro (saxo), el último en integrarse a las filas. Los seis vienen armando su show inaugural, que será este fin de semana (ver aparte), plataforma de lanzamiento desde donde encararán el circuito local y también incursiones afuera de la provincia.



El mentor de este ambicioso plan fue el propio Orlando Tejada: "Hace 7 años que vengo deseando este momento. Con Beto y Mario, armamos una buena base, nos faltaba encontrar una voz potente y de inmediato hallamos a Marcelo en una fiesta de cumpleaños. Pero fue en el Homenaje a Sandro, -que fue realizado por el Cine Teatro Municipal de Capital, el año pasado- donde participamos los cuatro que nos dimos cuenta que ya formamos una banda ideal", contó el tecladista, uno de los cuatro veteranos que comparten una época de oro de la vida musical sanjuanina: "Somos todos de carrera, venimos de distintas formaciones de los mediados del 70", amplió Tejada.



Beto y Orlando pertenecieron al recordado grupo Los King: "Nos une una amistad de años. Desde 1968 hasta 1974 hacíamos mucho rock. En aquel momento, todo era muy natural y espontáneo para nosotros. No estudiábamos mucha escenografía, sólo nos poníamos a tocar lo que nos gustaba en aquella época, música de The Beatles, The Who, Creedence. Y al mismo tiempo, convivíamos con otros grupos que por ejemplo, hacían temas de Iracundos. Era muy buena época", resaltó el guitarrista Castañares.



Por su parte, Mario Pereyra era contemporáneo de otras formaciones: "Mis primeras notas las hice en guitarra eléctrica, pero después me apasioné mucho con el bajo. Hacía música alternativa y no tan comercial, pero me une a ellos haber compartido espacios en confiterías y en los casinos. En los 80 hice más carrera en Córdoba y después me radiqué en Chile otro tiempo", contó quien, a casi cuarenta años de hacer rock y blues, sigue en actividad. Orlando, que se involucró desde chico en el folklore y continúa haciendo tango entre otros estilos, decidió hacer una fuerte apuesta al blues en tiempos donde -asegura- no hay muchas ofertas culturales en el ruedo local. Rolando Montes, el fiel compañero de proyectos de Tejada, sostuvo que lo positivo de cruzar generaciones es la química que reina en el grupo: "Lo bueno de esto es que somos seis personas con ideas distintas, todas centradas en el proyecto. Cada uno aporta lo que tiene y lo vamos armando de manera muy democrática". Esa fue, para el cantante, la pieza clave para llevar adelante la propuesta a escena: "Estuve en Rockanrolla por un tiempo, después de disolverse, me dio gusto de integrarme a este grupo. Lo que pasa es me gusta mucho el blues, tiene un sentimiento emparentado con el tango y me une mucho. Tenemos mucho respeto con nosotros mismos en tiempos, espacios y situaciones, hay un equilibrio y una buena onda total", expresó Marcelo. El más joven de todos es el saxofonista, la reciente incorporación. A sus 28 años, pertenece a la banda de música de la Policía de San Juan, pero nunca tuvo experiencia en bandas, y menos de blues. Sin embargo, encajó perfecto: "Conocer al maestro Orlando me hizo aprender mucho. Con el saxo, el blues me hizo abrir las puertas para tener libertad para improvisar y salir de las estructuras, me motivó a soltar todo lo que tengo adentro", dijo Gastón; mientras Tejada agregó: "Tuvimos la paciencia necesaria en el buen sentido, se afianzó y ahora nos sacó ventaja, ¡se sabe las partituras de memoria!".



Por último, el baterista y locutor Rolando Montes, tiene muchas expectativas por el debut del sexteto este próximo viernes. "Apostamos a todo por este proyecto. Hay muchos colegas amigos de nuestra edad que nos apoyan y esperan vernos juntos, será un gran evento que esperemos darle el gusto a todos".



DATO

Legendarios Blue's. Viernes 16, en el Café del Auditorio Victoria (25 de Mayo y Urquiza). A las 22. Entrada $100.





