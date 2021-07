En un posteo de su muro de Facebook, fija una reflexión: "La enseñanza más importante que debes aprender es que el futuro se cambia desde el presente". Y estas palabras, Matías Recabarren las pone en práctica cada día desde que se sube a la bicicleta, o cuando sube al escenario con su bombo junto a sus camaradas de la agrupación folclórica Amuleto. Con 35 años de edad, el percusionista atraviesa un proceso de transición en el cual, lentamente se retira de la alta competencia -aunque continúa actualmente como deportista federado- para dedicarse a pleno a la vida artística. Es como una construcción que hace paso a paso de una nueva etapa, más apegada a los escenarios y con más tiempo de dedicación.



Este 2021 lo encuentra con grandes desafíos y oportunidades, porque con Amuleto, celebra el quinto aniversario de la banda a través de la puesta online de la primera canción propia: "Somos Amuleto", (ver Dato) que será parte de un listado de diez tracks que conformarán el primer álbum discográfico previsto para lanzarse en diciembre.



Matías o "Topito" -como lo llaman sus más cercanos en la ruta y los miembros de Amuleto -Juan González (cantante) y Cristian Sosa (guitarra)- mantuvieron un diálogo con DIARIO DE CUYO. "Desde chico que me gustó la música folklórica, pero en los últimos cuatro años lo tomé con más tranquilidad y seriedad. Al conocer a los chicos, fui involucrándome en las peñas de a poco, como llevaba varias temporadas de ruta durante el verano, corriendo en circuitos por el norte del país, conocí a muchos artistas de la región que me nutrieron de la cultura musical autóctona. Esas experiencias me cautivaron tanto y bueno, al participar en los festivales provinciales, la vida nos puso en el camino", comentó el bombisto, hijo del legendario ciclista Manuel "El Topo" Recabarren.



Actualmente es el entrenador de ciclismo en EDA (Escuela Deportiva Argentina) y Coordinador de Juegos Internacionales de Ciclismo en San Juan. Para Recabarren,en el ciclismo y el folclore, aunque sean ambos mundos muy diferentes, en realidad hay más en común de lo que parece. "El ciclismo y el folclore tienen algo similar. Para mí, tocar, bailar o correr, requiere de movimientos muy personales en el cuerpo. Si bien no es el mismo esfuerzo, pero sí hay que estar 100% concentrado y el margen del error es mínimo", expresó el corredor.

Amuleto. Está conformado por Matías Recabarren (percusión), Juan González (voz y guitarra), Gabriel Tulián (bajo) y Cristian Sosa (guitarra).



La rutina, la disciplina y los entrenamientos siguen siendo cuestiones cruciales en la vida de todo deportista y no están exentas de sacrificios. Más de una vez, Recabarren estuvo en situaciones con mucha presión, en las que el arte y la competencia en ruta entraban en franca tensión, cuando asumía compromisos incompatibles en horarios y lugares: "Muchas veces, terminaba de correr la Doble Media Agua y en pocas horas tenía que estar arriba del escenario vestido listo para el recital. Por esas cosas tuve que competir hasta el año pasado o me frenaba presentarme en los recitales. Pero hoy disfruto de poder tener tiempo y lugar para tocar y ensayar con mis amigos; y también para para entrenar en la bici", dijo "Topito" y amplió en este sentido cómo es la vida diaria en competencia: "El día empieza a las 7 de la mañana para entrenar hasta las 13 y a veces doble turno. La dedicación es 100% al entrenamiento, al régimen de nutrición y a los masajes. Para mí, ir a la oficina era pedalear 4 o 5 horas en la ruta", expresó quien fue integrante de los equipos Palmar del Lago, Puertas de Cuyo y Forjar Salud.



En el presente, su familia, de fuerte estirpe ciclística, lo apoya y sigue al cuarteto folklórico a todas partes. Sus compañeros de escenario lo consideran como una pieza fundamental para el equipo: "Nos conocimos por compartir los escenarios y esa pasión por la danza y por la canción, ese amor en común nos unió en una linda amistad entre todos", explicó González, la voz cantante de Amuleto. Eso explica que, al ritmo del bombo de Recabarren, se sumara Juan, quien es además profesor de ballet y bailarín. Mientras que el guitarrista Cristian Sosa y el bajista Gabriel Tulián, vienen del Heavy Metal, como exintegrantes de Exerion. Como resultado se dio esta mixtura de procedencias que hoy define lo que es Amuleto, un grupo que está sostenido en la fuerza de su unidad. "Desde 2017, trabajamos en peñas y festivales acompañando a los ballets de danza. Con zambas, chacareras, escondidos, gatos, cuecas y ritmos quichuas nos movemos por toda la provincia. Nuestra meta es poder dar el salto cuando tengamos el disco, así dar el golpe de suerte para llegar a los escenarios más importantes del país", dijo el vocalista.



El cuarteto desarrolló "Somos Amuleto", un huayno andino que, como primer corte de difusión del próximo álbum, surge como creación colectiva, dado que cada uno de los músicos hizo su aporte a la composición, letra y arreglos. A pesar del nombre, en realidad, ninguno de los cuatro es muy cabulero. Pero a la hora de simbolizar esa amistad, lo hacen con la mítica imagen del Árbol de la Vida, el emblema oficial del grupo. "Es lo que nos representa y lo que nos da fuerza para seguir contra toda adversidad", finalizó el bombisto corredor.



DATO

El single "Somos Amuleto", podrá escucharse en su canal oficial de Youtube "Amuleto Banda Folclórica" desde el próximo sábado 24 de julio.