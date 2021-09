Hoy, en estreno nacional, llega a San Juan uno de los tanques de la industria cinematográfica: la postergada, costosa y esperada nueva entrega de James Bond, "Sin tiempo para morir". La película (ver aparte) marca la despedida de Daniel Craig, quien se ha puesto en la piel del famoso 007 cinco veces y acaba de largar la toalla... o la pistola. Y aunque la impronta que le dio al último tramo de la saga desde 2006 es celebrada por muchos -que destacan sus actuaciones en Casino Royale, Quantum, Operación Skyfall y Spectre-, alcanza para convertirlo en el favorito de los seguidores, al menos de los lectores de DIARIO DE CUYO online que participaron del sondeo, quienes coronaron como "el mejor James Bond" a Sean Connery, el primero que lo interpretó y uno de los dos que más veces lo hizo hasta el momento, siete contando las cintas de la franquicia oficial Eon productions -El satánico Dr. No (1962), De Rusia con amor (1963), Goldfinger (1964), Operación trueno (1965), Sólo se vive dos veces (1967) y Los diamantes son eternos (1971)- y Nunca digas nunca jamás (1983), de Warner. En la lista de los preferidos, el segundo puesto -aunque mucho más abajo de Connery- quedó en manos del simpático galán Pierce Brosnan, que supo sacarle el jugo en Goldeneye: El regreso del agente 007 (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo no basta (1999) y Otro día para morir (2002). Otro importante salto para abajo y dos actores se acomodan en el tercer escalón, en lo que podría llamarse un empate técnico: Ahí están el actualísimo Daniel Craig y un poquito más abajo el otro intérprete que más veces se puso el moño: Roger Moore, que tiene en su haber siete películas oficiales: Vive y deja morir (1973), El hombre de la pistola de oro (1974), La espía que me amó (1977), Misión espacial (1979), Sólo para sus ojos (1981), Octopussy (1983) y En la mira de los asesinos (1985). Ya al final de la lista, con muy pocos votos, quedaron los que menos veces lo protagonizaron en la gran pantalla: Timothy Dalton - Su nombre es peligro (1987 ) y Licencia para matar (1989)-; y George Lazenby, que solo hizo Al servicio de su Majestad (1969).



Según los especialistas, las preferencias encierran varios condimentos, desde la edad y sexo del votante hasta la idea que se hizo de cómo debe ser un 007: si más serio o con más humor, si más o menos seductor, si más dandy o más sencillo, por ejemplo. Incluso incide si el espectador privilegia la pura acción o la historia que a cada actor le tocó en suerte. Factores que, además, gravitarán en la aprobación del próximo 007 que, hasta se fantasea, podría ser una mujer. ¿Será? Por ahora el gusto local parece encarrilarse en una tendencia mundial que ubica Connery en la cima del podio, empezando por su país de origen; aunque para los británicos el segundo puesto sea Dalton, que aquí quedó penúltimo... Y es que también en materia de cine, sobre gustos...

La última de Daniel Craig

A sus 53 años, el británico Daniel Craig -experimentado actor de teatro que volverá a las tablas con Macbeth en Broadway, en 2022- se despide de James Bond en Sin tiempo para morir, que se estrenó mundialmente en Londres el martes, con elogios de la crítica. Dirigida por Cary Joji Fukunaga y con un reparto que incluye a Rami Malek, Ralph Fiennes, Ana de Armas y Léa Seydoux, entre otros, en este film Bond ha dejado el servicio secreto y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero, como era de esperar, esa vida tiene fecha de caducidad: un amigo de la CIA le pide ayuda para rescatar a un científico secuestrado, una misión que resulta mucho más arriesgada de lo esperado, porque lo lleva tras la pista de un misterioso villano.