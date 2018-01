Chechu Bonelli está en boca de todos por una foto que tuvo que compartió en su cuenta de Instagram. Se la veía en la pileta, arriba de un inflable y luciendo una bikini que le regalaron. Sin embargo, sus seguidores hicieron hincapié algo que realmente les preocupó.

En la imagen, a la modelo se le notan las costillas. Este fue motivo suficiente para que le comenten lo delgada que estaba. Muchos hablaron de problemas de anorexia y que era "puro hueso".

"Chechu, sos hermosa, pero comé, por favor. Da impresión esa foto. Tus brazos son un palo. Volvé a la de antes", fue uno de los mensajes que le dejaron. Sin emitir palabra, optó por eliminar la postal que tanto revuelo generó.

Recordemos que el año pasado, en una entrevista con la revista Gente, Bonelli habló sobre su figura. "Me tengo que alimentar bien para no bajar de peso. En mi casa me tienen sonando. Y mis representantes también. Como porque lo necesito para vivir, nada más. Y poquito, porque mi organismo es así. Tengo que saber qué comer para no bajar de peso. Pero lo importante es que nunca estuve al límite de la enfermedad", dijo.