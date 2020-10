Desde que MasterChef desembarcó en la pantalla, cada noche la audiencia espera ver los desafíos y platos de los famosos. Lo cierto es que muchos generaron gran sorpresa al demostrar su talento en la cocina como así también en los manejos que tienen en este aspecto, como lo es Vicky Xipolitakis y Boy Olmi.

Puntualmente, el actor es el que se lleva muchos halagos debido a su paciencia a la hora de cocinar como así también su imaginación tanto en la mezcla de sabores como en la presentación. Además, Boy Olmi es el participante que dibuja como quiere que sea su producto final.

Por todas estas características, es uno de los favoritos de la audiencia pero también de los tres exigentes jurados quienes le han dado excelentes devoluciones. Sin embargo eso cambió en la emisión que se vio el martes por la noche, donde el actor fue capitán del equipo rojo.

“Boy está encapsulado en sus problemas y no está ayudando a nadie”, lanzó Germán Martitegui sobre el manejo que llevaba a cabo. Luego de presentar los platos correspondientes, las devoluciones siguieron en esta línea por lo que no fue una buena performance para los rojos.

A pesar de las devoluciones negativas, fue el equipo rojo quien se impuso ante el azul y pasaron a la siguiente etapa. Pero fue una situación que se pudo ver durante la presentación del plato de Leticia Siciliani. Mientras los jurados le hablaban a la actriz la cámara enfocó a Boy Olmi y se encontraba sentado en la mesada.

Esto podría pasar desapercibido pero no lo fue en redes ya que El Polaco había protagonizado un tenso momento por hacer eso. Fue en el momento que Dolli Irigoyen estuvo presente en el certamen enseñando, y vio que el cantante estaba escuchándola muy cómodo apoyado en el lugar de cocina.

“Bajate de la mesada, porque nunca un cocinero se sienta arriba de la mesada en la que cocina”, indicó la chef apuntando al cantante. Luego él explicó: “Pero no me sumo a la mesada donde estaba cocinando. Me subo al costado. No usé esa parte”.

Esta situación causó un momento muy tenso pero en cambió, con Boy Olmi no pasó nada. Los chefs no hicieron referencia a esta situación del actor, siendo que siempre destacan la importancia de mantener la cocina limpia y con los parámetros de higiene correspondiente.

