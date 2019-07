Luego de que Bradley Cooper oficializara su ruptura con Irina Shayk lo que todos y todas esperamos era su inmediata unión con Lady Gaga. Una revista estadounidense asegura que eso ya se concretó.

La tapa del semanario In Touch exclama en grandes letras amarillas 'GAGA MOVES IN' (Gaga se muda) y debajo citan la frase de su informante, una persona supuestamente cercana al actor: "Ya no tienen que fingir".





El medio sostiene que la cantante ya trasladó sus pertenencias al piso que él tiene en la ciudad de Nueva York y que está viviendo allí. El dato lo confirmó una de las empleadas domésticas: "Le ha dado su toque personal al apartamento, en West Village, y planea hacer alguna reforma".

La mudanza se habría consolidado poco después del anuncio de la separación de Cooper con Shayk: "No hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico", apunta la fuente.

Según el contacto citado, los protagonistas de "A Star Is Born" todavía quieren mantener su relación bajo las sombras porque "no quieren una atención extra".

Las reacciones en memes:

Cuando lees la noticia de que Lady Gaga y Bradley Cooper estarían viviendo juntos �� pic.twitter.com/iQzF0JXGoQ — Dave (@David_Lovatto) 18 de julio de 2019