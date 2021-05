Nota de TN

El periodista Diego Brancatelli explotó contra el presidente Alberto Fernández por una nueva suba en el precio de la nafta y le reclamó que interceda para frenarla, al asegurar que “el bolsillo de los argentinos no soporta” otro aumento.

“Señor Presidente, el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de nafta. Basta. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba. Usted pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va”, sentenció el panelista de Intratables en un mensaje publicado el viernes por la mañana en su cuenta de Twitter.

Ante el revuelo generado por su tuit, Brancatelli, de reconocida militancia kirchnerista, volvió a escribir unos minutos más tarde.

“No hay ninguna interna. No me mandó Cristina (Fernández de Kirchner) a decir nada. No me bajo de ningún barco. No inventen cosas donde no las hay. Es más fácil el análisis. Es sentido común. Hay algo que no está bien. Punto. No es tan complicado”, agregó.

Los precios de la nafta y el gasoil volverán a subir este fin de semana, en torno a 5%, con lo que completará el incremento trimestral previsto por la empresa YPF en marzo pasado y acumularán un 15% de aumento en ese lapso.

Así lo confirmó el presidente de la petrolera, Pablo González, quien reforzó que los valores al público se moverán este año por debajo de la inflación prevista por el Poder Ejecutivo y cerrarán 2021 con un alza de 28,1%.

Por efecto de las subas definidas por la compañía, la actualización impositiva y el incremento en el valor de los biocombustibles que tiene corte obligatorio, la nafta ya se incrementó en promedio 19,2% en lo que va del año en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el jueves se dio a conocer la inflación de abril: los precios avanzaron 4,1%, acumulando ya un 17,6% de aumento en lo que va de 2021. La suba registrada en los primeros cuatro meses del año es la mayor para ese período desde 2016, cuando el indicador sufrió el impacto de la devaluación posterior a la salida del cepo cambiario y la actualización de tarifas que puso en marcha el gobierno de Cambiemos.