Fue el encuentro del siglo. Cara a cara, Jorge Lanata y Diego Brancatelli tuvieron un cruce al aire. El panelista de Intratables acusó al conductor de PPT de “ridiculizar, mofarse, y criticar muy severamente al kirchnerismo” y hasta lo responsabilizó por el triunfo electoral de Mauricio Macri. Por su parte, el periodista que investigó la ruta del dinero K le respondió con críticas al periodismo que considera militante y dijo: ”Nos meaban en la Plaza de Mayo. Los nenes kirchneristas escupían mi foto”.

“Fuiste uno de los que alimentó fuertemente la grieta, uno de los responsables del triunfo de Mauricio Macri junto con todo el periodismo que hizo del antikirchnerismo un muy buen producto. Ridiculizaste, mofaste, criticaste e investigaste al kirchnerismo en forma muy severa, a veces hasta excesiva. Y hasta le dijiste ’vieja enferma’ y ‘que la historia la juzgue como la mierda que fue’ a Cristina. Tal vez tengas razón, tal vez no”, dijo Brancatelli. Esa fuerte declaración fue el prólogo de la pregunta que le hizo a Lanata, que estaba invitado al piso del canal América. Así, el panelista le consultó por qué su rol de periodista no es idéntico al que tuvo con el Gobierno anterior; si se trata de una gestión “cuestionada por una gran parte del país y con cuestiones muy oscuras”.

A lo que Lanata le respondió: “No siento que mi rol no es el mismo. Hasta ahora no me crucé con gente contando guita en La Rosadita”. Así, el conductor aseguró que no oculta ninguna información para proteger a Macri y aseguró que los oyentes de su programa radial, Lanata sin filtro, lo insultan por criticar al Presidente. “Si me entero de que hay un negocio lo voy a contar. No nací ni me voy a morir con Macri”, agregó.

Lanata aprovechó ese envión para dejar clara su postura sobre el periodismo militante y afirmó que el contenido periodístico del canal c5n “es una vergüenza”. “Mienten con barbaridades muy fáciles de desmentir. No tiene impacto en el público porque es mentira”, sostuvo. Ante la pregunta de por qué la prensa en su mayoría apoya la gestión de Cambiemos, el periodista remarcó que los medios fueron muy atacados durante 12 años y consideró que ese respaldo "es lógico".

Finalmente, el conductor de PPT admitió que “puede haber silencios pagos” y dijo que es posible que haya medios vinculados al Gobierno, “así como hay medios vinculados a los Kirchner”.