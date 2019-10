Aunque su mayor pasión son los medios masivos de comunicación y se siente cómodo frente a cámara, Luis Bremer siempre resguardó su intimidad. De bajísimo perfil, prefiere hablar públicamente sobre la coyuntura y el mundo del espectáculo sin hacer referencia a su vida privada. Sin embargo, tras casarse con su novio decidió dedicarle una tierna frase vía redes sociales.

Por primera vez, Luis se refirió a su romance con Juan. El periodista selló su amor con su pareja, tras 12 años juntos. Se casaron y celebraron la unión rodeados de seres queridos y mejores amigos, lejos de las cámaras de televisión y de los periodistas. Y a través de las historias de Instagram, el comunicador compartió una postal en la que se lo ve con su marido, entrando de espaldas a la fiesta, abrazados y saludando a los invitados.

"Solo una persona sabe cómo iluminarme el alma", expresó el Luis Bremer junto a la tierna foto. Sin embargo, tras hacer pública la noticia de que se había casado decidió llamarse a silencio y no dar detalles sobre la celebración que lo hizo tan feliz.

En cambio, la madrina de la boda, Carmela Bárbaro, contó en Pamela a la tarde cómo fue el casamiento. "Hermoso, hemos llorado a mares. Voy a contar cómo se define un amor de muchos años. Uno de los integrantes de esta pareja dijo al final de la fiesta, en un estado en el que estábamos todos parejitos, ‘la verdad yo no me quería casar, me convencieron. Y hoy, en esta fiesta, con este evento, esta gente y toda esta emoción, me casaría de nuevo’. Para mí fue maravilloso. Fue muy efusivo y a la vez muy emotivo", contó la periodista.

Y antes de cerrar, detalló cómo Luis se conoció con Juan. "Los presentaron. A alguien le pareció que se podían gustar y efectivamente tuvo razón. Se gustaron desde el primer momento. No saben qué pareja son. No tengo palabras para describirlos. Son geniales", cerró.