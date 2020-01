En los últimos días, "El Run Run del Espectáculo" mostró un audio de una vecina de Fede Bal en el country donde vive en Mar del Plata, en el que se lo acusa al actor por "ruidos molestos y hacer fiestas hasta la madrugada". Resulta que la autora de ese mensaje es Brenda Gandini y junto a su pareja, Gonzalo Heredia, manifestaron su molestia hacia el actor.

"Hace fiestas en la pileta hasta las seis y media de la mañana. Si me decís que hace una fiesta el fin de semana, está bien, pero nosotros llegamos a las 2 de laburar y a las 9 estamos despiertos por nuestros hijos, nos despertamos a la noche por los ruidos y a las 6.30 los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está a los gritos con sus amigos en la pileta", relata el audio transmitido por Crónica HD.

La pareja vive en el mismo barrio privado que el hijo de Carmen Barbieri y manifestaron su incomodidad por los reiterados festejos del protagonista de "Mentiras inteligentes". La furia de los actores es tan grande que quieren echarlo del lugar.

La fuerte queja de la actriz fue enviada a un grupo de WhatsApp que comparte con los vecinos de la zona. Horas después, el mismo se filtró y se armó un escándalo.

"No sé cuáles son las reglas del barrio, pero me lo banqué cuatro veces. Me parece que no entiende las reglas de convivencia. Que no haga las fiestas en un barrio familiar. Acá las familias trabajan y tienen hijos y les molesta que haya música hasta las 6 de la mañana", reclamó furiosa la artista.