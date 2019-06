La Brodsky, con el corazón olvidado



Adriana Brodsky confesó que hace muchísimos años está lejos del amor. Dedicada a sus dos hijos, Agustina (27) y Javier (28) luego de la conflictiva ruptura con Juan Bautista Tata Yofre (72), la actriz volvió a centrarse en su trabajo y no formó pareja. "Hace 27 años que no siento el amor de un hombre', en charla radial con Ulises Jait. "También depende de las ganas que tengas de sentir ese amor. Hay momentos que tenés ganas porque es una prioridad en tu vida'.

Prandi negó estar en pareja



Julieta Prandi aseguró que no está en pareja con el músico Matías Zanuzzi: "Estoy sola y no estoy de novia con nadie' dijo en su cuenta de Instagram para desmentir que haya empezado una relación con el cantante.

Una foto de los dos juntos, muy sonrientes publicada por ella generó la supuesta confusión. "No estoy de novia con nadie. Necesito sanarme yo primero' apuntó la modelo que aún está en medio de su conflictivo divorcio del empresario gastronómico Claudio Contardi.



Mirtha modifica su horario los domingos



Quizás media hora no parezca mucho, pero parece ser lo máximo que logra modificar para comenzar a cuidar la salud de La Chiqui. Mirtha Legrand adelantó ayer que desde el domingo próximo su programa terminará a las 15.30. "Yo vengo de los sábados, termino muy cansada y se me hace un poco pesado, necesito descansar un poco. Me acuesto tarde... bueno nadie me obliga, hago lo que me gusta'. dijo la conductora, que mantendrá el programa nocturno en el mismo horario.



Darthés partió de nuevo a Brasil



Juan Darthés viajó de nuevo a Brasil, donde vive desde la denuncia por violación que realizó Thelma Fardín. El actor habría pasado los días haciendo trámites personales y también visitando familiares. Aunque logró esquivar a la prensa, no pudo evitar las fotos de otros pasajeros en Ezeiza que muy a su pesar lo fotografiaron desde lejos dentro de una sala, tras unos barrotes de madera. La imagen fue muy difundida por la ironía.



Habló muy bien de su exnovia



Pablo Echarri habló de la relación que tenía con Natalia Oreiro y el cariño que sus padres le tenían a la actriz. Todo a raíz de que Nancy Duplaá tuvo que responder sobre si se pondría celosa si Pablo trabajara ahora con su ex. "Creo que la cola mediática es imposible de evitar. Hace años que pasó mi relación con Natalia y todavía hablamos de ello, por lo que sí creo que tendría bastante repercusión mediática si estuviésemos en una tira juntos', dijo.