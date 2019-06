Munición gruesa contra Agustina Kämpfer

Primero ella le había dicho vulgar. Eso fue suficiente para que Yanina Latorre vomitara sin pausa el más reciente historial de la pelirroja exnovia de Amado Boudou y Jorge Rial. "No te metas conmigo, Agustina Kämpfer. Te haces la buena y la sorora y estás acusada de robarnos a los argentinos", le tiró la panelista entre otras cosas de alto voltaje.



Encuentro inesperado en el Bailando

Durante un ensayo del Bailando, donde ambas participan, Florencia Torrente se encontró con Griselda Siciliani, ¡la ex del ex de su mamá! Relaciones complicadas, quizás en otro momento, porque ahora todo fue armonía. Tanto que Siciliani se acercó a la hija de Araceli para presentarle a Margarita, su hija con Adrián Suar. "Su hijita (Margarita) me quería saludar. Yo no la conocía", dijo Flor.



Descompensado por defender a la familia

Kike Teruel salió a defender a su familia en los medios, y se descompensó. Es que además de la grave denuncia contra su sobrino Lautaro , detenido por violación a una menor, hubo una acusación por acoso contra su propio hijo. "Mi familia es intachable", dijo sobre la acusación contra su hijo en Intrusos. Después de las notas, el integrante de Los Nocheros tuvo un pico de presión.





Blanqueó que está con alguien

Tras la conflictiva separación de su ex, Julieta Prandi parece volver a apostar al amor. La modelo le confesó a Intrusos que está comenzando una relación con Matías Zanuzzi, un joven músico y cantante al que conoció hace un mes mientras grababan su nuevo videoclip. Cuando le consultaron por una foto en un restó en Mar del Plata, ella respondió: "Soy una mujer libre".