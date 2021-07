Un tribunal de Los Ángeles rechazó la demanda de Britney Spears de poner fin a la custodia de sus asuntos personales y negocios otorgada a su padre desde 2008, según informaron los medios estadounidenses.

Esta decisión se produce días después de que la cantante, de 39 años, declarara en una audiencia judicial virtual la semana pasada. “Solo quiero que me devuelvan mi vida. Pasaron 13 años y ya es suficiente”, destacó Britney ante la Justicia.

Sus finanzas y asuntos personales fueron administrados en gran medida por James Spears desde su crisis nerviosa pública hace más de una década, lo que llevó a miles de fanáticos a lanzar en los últimos años la campaña #FreeBritney.

Esta decisión del tribunal de los Ángeles se produjo tras una demanda del abogado de la cantante de poner fin a la tutela de James Spears y otorgar el control exclusivo del patrimonio de la artista a una entidad financiera, fue rechazada por la jueza Brenda Penny, según destacó CNN.

Documentos judiciales confidenciales publicados la semana pasada por el New York Times afirmaron que Spears le dijo a un investigador de la Corte que la tutela se había “convertido en una herramienta opresiva y controladora contra ella" desde 2016.

Según el informe citado por el diario, la artista quería que la tutela terminara lo antes posible y que estaba cansada que se aprovecharan de ella. La revelación de que la custodia le impedía sacarse su DIU -pese a que la cantante quiere tener el control de su medicación anticonceptiva- generó enojo entre sus fanáticos y grupos de derechos reproductivos.

La controversia en torno al caso legal de Britney Spears cobró nuevo impulso tras el lanzamiento en febrero del documental “Framing Britney Spears”, que cuenta el proceso hacia su colapso emocional y el nombramiento de su padre como tutor.

Tras su divorcio de Kevin Federline en 2006 y la pérdida de la custodia de sus hijos al año siguiente, paparazzis la fotografiaron descalza en una gasolinera con la cabeza rapada.

Bajo la tutela de su padre, Britney Spears rápidamente volvió a actuar. Lanzó tres álbumes, apareció en varios programas de televisión e incluso aceptó una residencia en Las Vegas. Pero en enero de 2019 anunció abruptamente que suspendería sus actuaciones hasta nuevo aviso.

La respuesta de su familia

Su hermana Jamie Lynn Spears contó esta semana que la apoya en su lucha por poner fin a la tutela legal que controla su vida, un asunto sobre el que le aconsejó que cambiara de abogado hace “muchos años”.

Jamie, quien tuvo una breve carrera musical y protagonizó la serie “Zoey 101” (2005-2008), rompió el silencio ante la situación que vive su hermana a través de un video publicado en su Instagram. “Pensaba que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitaba decir públicamente no era mi lugar y no era lo correcto. Pero, ahora que habló con mucha claridad y dijo lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo”, explicó.

Jamie fue muy criticada por no apoyarla públicamente. “Creo que está muy claro que desde el día en que nací, que siempre amé, adoré y apoyé a mi hermana. Tal vez no la apoyé como le gustaría al público con un ‘hashtag’ en una plataforma. Pero, puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un ‘hashtag’, y la apoyaré mucho después”, dijo en referencia al movimiento #FreeBritney.

A su vez, Jamie se distanció del resto de su entorno. “No soy mi familia, soy mi propia persona”, y afirmó que estaba contenta por la decisión que tomó Britney en los últimos días. “Estoy muy orgullosa de que haya solicitado un nuevo abogado, como le dije hace muchos años. No en una gran plataforma, sino en una charla personal entre dos hermanas”, concluyó.

También su esposo, Jamie Watson habló con The New York Post sobre el momento que está viviendo su cuñada y defendió a la familia de la artista. “Puedo asegurar que sus familiares quieren a Britney, solo desean lo mejor para ella. No estaría rodeado de personas que no lo hieran. ¿Quién no querría apoyar a Britney?”, destacó.