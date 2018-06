El colombiano Faustino Asprilla insultó al cantante Maluma con comentarios homofóbicos durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram.

Durante la transmisión, uno de sus seguidores le pidió que pusiera una canción, el ex futbolista lo hizo y en el reproductor automático empezó a sonar El Préstamo de Maluma.

"No puedo creer, hijueputa, se me dispara una canción y es el cacorro (gay) de Maluma", dice Asprilla durante la transmisión en vivo.

En Colombia cacorro es un término despectivo que se utiliza generalmente para señalar que una persona es homosexual.

"No, a Maluma lo irá a oír la mamá, a mí no me gusta Maluma pa' un culo", añadió el ex delantero de la Selección Colombia y del Parma de Italia que se encuentra en el Mundial de Fútbol en Rusia.