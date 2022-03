Por Leonardo Muro

En febrero de 1980 Bryan Adams publicaba su álbum debut. Pasaron 42 años de aquello, y en lo que va de 2022 ya lanzó 2 discos. El primero fue una reedición de la banda sonora de “Pretty Woman - The Musical”, la obra teatral basada en la película homónima (1990) protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Si bien el musical fue estrenado en 2018, más tarde la pandemia lo obligó a parar y en 2021 retomaron las presentaciones, por ese motivo el relanzamiento del soundtrack.

El segundo disco que acaba de publicar Bryan Adams es “So Happy It Hurts”, su decimoquinto álbum de estudio, el primero post pandemia, el primero después del encierro y de haber atravesado el COVID.

A sus 62 años, Adams suena tan bien, jovial y enérgico como en “Reckless” (1984) o “Waking Up The Neighbours” (1991) y para corroborarlo basta solamente darle play al primer track, que da nombre al disco.

“So Happy It Hurts” tiene todos los ingredientes de un clásico disco de Bryan Adams, la canción homónima es como esos clásicos rocks de los 80s y 90s, al igual que “You Lift Me Up”, y “Just About Gone”. Hay un muy buen trabajo de coros y cortes en “Never Gonna Rain”.

Adams incluye “I've Been Looking For You”, un rockabilly que bien podría haber formado parte de un disco de Tom Petty o de su banda de amigos Traveling Wilburys.

Uno de los puntos fuertes es “Kick Ass”, un homenaje al rock and roll, con una intro que incluye unas palabras a cargo del genio de la comedia John Cleese, un riff irresistible y hasta un guiño a AC/DC.

Como buen disco de Bryan Adams con todas las de la ley, las baladas no faltan. Tanto los medio tiempo de “Let's Do This” y “Just Like Me, Just Like You”, como en el reggae blanco de “Always Have, Always Will”, cuyo grito inicial nos remite por un instante a “Heaven” (1984).

Al final del disco llega el reflexivo “These Are The Moments That Make Up My Life”, en donde enumera todas aquellas cosas de la vida cotidiana que finalmente van construyendo los momentos importantes de su vida.

Nuevamente se rodeó de dos históricos colaboradores, Jim Vallance, su coequiper desde antes de comenzar de su carrera solista (1979); y Robert John "Mutt" Lange, con quien trabaja desde 1991.

“So Happy It Hurts”, es una gran pieza en su trayectoria, es un gran eslabón en la cadena de su discografía. Es un disco que si lo escuchás en la mañana, arrancás el día de buen humor, y si tuviste un mal día te ayuda a aliviarlo.

El hombre sin tiempo volvió y lo hizo con uno de los mejores discos de su carrera.

De regalo les dejo también la banda sonora de “Pretty Woman - The Musical”, otro muy buen álbum para disfrutar.