Por algún extraño motivo los diseño de portada más descuidados, salvo raras excepciones, son los de los compilados. El éxito de ventas está asegurado porque todas las canciones son hits, entonces descuidan el diseño de la portada. “Ultimate” no es la exepción, una foto en blanco y negro del canadiense, con lentes negros, el nombre del disco escrito con cinta blanca en los cristales y un fondo naranja, con un Bryan Adams siempre tan bien peinadito como alumno aplicado.

El detalle parece una pavada, pero un disco debe ser atractivo desde la portada. Más allá de esto, como es de esperar, encontramos una catarata de éxitos, aunque las canciones de los 80s no fueron remasterizadas y se nota la diferencia de sonido entre aquellas y las nuevas.

El aporte de Bryan Adams durante los 80s está presente en clásicos como “Run To You”, “Heaven”, “It’s Only Love" a dúo con Tina Turner, “Summer Of '69” “Somebody” y “Cuts Like A Knife”. Los 90s se recuerdan en “Can't Stop This Thing We Started”, “(Everything I Do) I Do It For You”, “Have You Ever Really Loved A Woman?”, “Please Forgive Me”, “The Only Thing That Looks Good On Me Is You”, “18 ‘Till I Die” y “All For Love”, esa maravillosa balada que grabó a trío con Sting y Rod Stewart para la banda sonora del film “The Three Musketeers”.

Hay algunos detalles como un mix de “Cloud Number Nine” y “Back To You” es incluída con la versión grabada en el programa MTV Unplugged.

Pasemos al nuevo material, “Ultimate Love” es un rock producido por Jeff Lynne y esto se nota porque deja su impronta en el sonido, haciendo recordar a aquellos buenos rocanroles de Electric Light Orchestra. Por su parte, “Please Stay” es una balada del tipo “Please Forgive Me”. En el booklet de 16 páginas, Adams dice “En estos tiempos turbulentos, tuve la sensación que estamos buscando el amor más que nunca. Eso es lo que dicen ‘Please Stay’ y ‘Ultimate Love’”.

“Ultimate”, una colección de 19 hits y 2 canciones nuevas, 80 minutos que le justifican a Bryan Adams su próxima gira.