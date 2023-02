Budda tiene nuevo álbum para compartir. "Budda LB' es un trabajo con 12 tracks que llegó este

fin de semana a las plataformas. Santiago Dávila (voz, coros, guitarra, sintetizadores y producción general) es el autor de las composiciones del power trio que forma con Nicolás Moreno en batería y Marito Portillo en bajo. "El disco se llama Budda LB, nombre homónimo como el álbum blanco de Los Beatles, o el álbum negro de Metallica' refirió Dávila, quien destaca su forma de llevar adelante el proyeco. " Me tomo todo como trabajo, el uno por ciento inspiración, el 99 por ciento, trabajo. Fue un objetivo, dijimos queremos terminar el 2022 con un disco nuevo y nos pusimos a trabajar con las canciones que teníamos. Es trabajo constante de estar pensando cómo mejorar uno, cómo mejorar el proyecto', aseguró el músico. "Con el sonido quisimos hacer algo nuevo y viejo a la vez, inspirados en los sonidos de Argentina de los años 80, Soda Stereo, Sumo, Los Redonditos, Virusà y a la vez ponerle algo de rock actual como los Foo Fighters, Eruca Sativa', describió Dávila. Y justamente con un guiño a los '80 el disco tiene una perlita: una canción con "participación' de Federico Moura (líder de Enanitos

verdes, fallecido en 1988), algo que fue posible aislando la voz de una versión alternativa de "Imágenes paganas'. "Queríamos usar un conteo que hace él en Imágenes paganas, pero nunca pudimos aislar solamente su voz. Así que me puse a buscar y encontré una versión

de ese tema pero con una letra distinta. Separe la voz de la canción, así que me quedo la voz

de Federico Moura y la puse en la canción mía, La eternidad. Utilicé la parte del fraseo que no está en la canción original que conocemos todos, sino estas palabras nuevas que nadie había escuchado. Cuando subimos el adelanto de esa canción, nos escribieron de un perfil oficial de

Moura, compartieron la publicación, me contestaron que era buenísimo lo que habíamos hecho y nos deseaban mucho éxito' contó el sanjuanino sobre el hallazgo que hizo del hit con una letra diferente. "Para mí no se acordaban que tenían esa grabación, es anterior a Imágenes paganas que grabaron. Me imagino que por eso se sorprendieron tanto' sumó. "El tema habla de irse lejos a buscar lo que uno desea, cumplir los sueños sin importar nada. Luchar por lo que uno quiere. Siempre estará esta parte de nostalgia, esto de que te vas con una mano atrás

y otra adelante, sin nada, pero irse a vivir nuestros sueños es algo que se está esperado' relató Santi. El álbum fue grabado en Asecas Estudio, con Manuel Vizcaíno como ingeniero de grabación, mezcla y máster a cargo de Facundo Della Vendova, de Buenos Aires. Se distribuye con el sello mexicano "Casete'. También tiene el cover de la canción de Los Beatles "Norwegian Wood' y otras nueve propias.