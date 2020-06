El próximo sábado a las 21 hs de Argentina, el canal TNT pondrá en su pantalla el promocionado y esperado "Global Goal: Unite for our future" (Objetivo Global: Unidos por nuestro futuro), un especial musical que a través de las voces de reconocidos artistas busca combatir -en este caso- el impacto desigual que la pandemia de Covid-19 tiene en comunidades marginadas; y que será televisado y también transmitido digitalmente. Ubicado en el primetime (horario central) de la televisión, contará con la presencia de importantes figuras del ambiente artístico, que claramente no estarán juntas sobre un mismo escenario. Copresentado por el actor Dwayne Johnson (Jumanji, Rápido y Furioso, entre otras) y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, incluirá las actuaciones de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber, Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade y Christine and the Queens. Pero además, este especial contará con las apariciones de Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Derrick Johnson, Salma Hayek, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman y Opal Tometi.



La iniciativa surgió desde Global Citizens (Ciudadanos del mundo), el mayor movimiento mundial de personas dedicadas a poner fin a la pobreza extrema para el año 2030, que hace de este modo un llamado a los líderes mundiales para que las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra el Covid-19 estén disponibles en todas partes y para todos. En este mismo sentido, la transmisión celebrará a innovadores, científicos, trabajadores de la salud, activistas y organizaciones que trabajan para desarrollar y distribuir las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra el Covid-19 en todas partes y para todos los que los necesiten. En definitiva, el pedido es fortalecer los sistemas de salud para que nadie sea abandonado durante esta pandemia.



Quienes estén interesados podrán seguir este concierto virtual también por las plataformas de TNT: su página web: http://www.tntla.com/TNTGO.TV, en Twitter: http://twitter.com/tntla, en Facebook: http://www.facebook.com/tntla, en Youtube: http://www.youtube.com/tntlatam y en Instagram: Instagram/TNTLatam.