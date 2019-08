Después de años de relación, Fernando Burlando le propuso casamiento a su novia Barby Franco. Pero el sueño de la modelo podría no cumplirse debido a la publicación de un tweet que enfureció al abogado. Desde su lugar en Pampita Online, Barby explicó cuáles habían sido sus intenciones y reconoció el error.

Burlando es abogado de Claudio Caniggia y el encargado de hablar por él con algunos miembros de la prensa. Pero jamás pensó que su propia pareja podría complicar su situación. El tuit de Barby que generó cierta polémica mostraba gran simpatía por Mariana Nannis, a cuento de la entrevista con Susana Giménez.

Algunos de los panelistas comentaron que la modelo debería tener en cuenta el trabajo de Burlando a la hora de opinar, para no generarle problemas con algún cliente. Pero ese comentario no le cayó muy bien y preguntó: “¿Por qué si él defiende al otro lado tengo que estar de acuerdo 100% siempre? Yo también tengo mis opiniones y mis convicciones”.

Que opinan de Nannis? A mi me cae bien !! — Barby Franco (@barbyfranco21) August 26, 2019

Barby agregó que el tweet tuvo más repercusión de lo que ella creía, y concedió al panel que no estuvo bien en hacer ese comentario en Twitter. Para aclarar la situación, hubo una comunicación telefónica con Burlando: “Barbarita tiene autonomía para pensar y decir lo que quiera pero en marzo no me caso”, dijo el abogado.

Pampita tomó ese comentario como un chiste y agregó: “El compromiso va más allá de un tuit”. Burlando habló muy seriamente y no consideró que el tuit fuese algo inocente: “Sabe lo que dice y el efecto que provoca”, dijo acerca de Barby. La modelo se ofreció a borrar la publicación, pero el abogado no quiso caer en la censura.

Burlando explicó que su enojo se debe a que el tuit puede generar ideas falsas acerca de cómo maneja la información en su vida privada. Barby se disculpó y Pampita retomó la amenaza de anular el compromiso. Entre risas, el abogado confesó que era un chiste pero la conductora se puso firme: “Ni en chiste lo digas, porque es feo sentirse que uno está todo el tiempo debiendo una materia para que te elijan”. Si bien la conversación terminó siendo relajada, se notó que Barby estaba muy incómoda y preocupada.