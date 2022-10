Es cantante, actriz, comediante, locutora y hasta influencer. Orgullosa hija de Boulogne (Provincia de Buenos Aires), Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani "La Chepi", regresa a San Juan con su nueva propuesta humorística titulada "Solo vos". Como ella lo define, se trata de "un tenedor libre" artístico donde convidará a los espectadores sus vivencias, aciertos, anécdotas insólitas y hasta situaciones delirantes que le tocó vivir en los últimos años. Multifacética, con carisma y energía positiva, habló con DIARIO DE CUYO antes de llegar a la provincia.



- ¿Qué novedades traés en esta oportunidad?

- Es un espectáculo totalmente diferente. Dándome el placer de un capricho que tengo hace tiempo, pero también, con miedo de mostrarme desde otro lugar. Cuando me preguntan ¿Sos comediante? ¿Sos cantante? ¿Sos locutora? ¿Sos actriz? Bueno, soy todo eso y más. Hay aspectos de mí que no muestro mucho en las redes sociales y cuando las pongo en escena, la gente sale encantada. Estoy al frente, yo y mis tres músicos y sucede la magia. Al terminar la función nos dicen "cómo me hiciste reír", "cómo lloré", "me divertí", "Me olvidé de mis problemas!". Creo que es misión cumplida para mí. Cada vez que subo a un show es como jugar un partido.



- ¿Como jugarse la final del mundo?

- ¡Sí, me encanta! Flasheo mucho cuando estoy arriba, me siento como Di María. Pero en la previa, me rezo 25 padrenuestros pidiendo que todo me vaya bien, entro con todos mis miedos y cuando escucho a mi locutora que dice algo y la gente se ríe, entonces listo, me indica que iré por el buen camino. Lo juego como si fuese el mundial.



- ¿Cuál es el tema central?

- Claramente el hilo conductor es la pandemia, porque lo que nos pasó, nos partió. Todos somos personas nuevas después de la pandemia. Por ejemplo, a mí me atravesó un amor por la ventana, sino hubiera pasado, seguiría casi virgen! Me animé a escribir y componer música. Sacamos con mi pianista tres canciones, salí en Masterchef, en El juego de la oca y pum! todo de golpe. Por supuesto que también pasaron cosas muy feas y desde ese lugar planteo este show y desde el humor, cuento mis fracasos y la gente no se ríe de mi sino se ríe conmigo de todo lo que pasó.



- ¿Fue inevitable hablar de vivencias propias?

- Sí porque hablo de mis propios fracasos y de todo lo que te trata la vida. Incluyo hasta todos los mensajes de haters (NdeR odiadores o trolls en redes). Todas esas cosas las digo desde el humor y la música en vivo. En este 2022, mi papá se fue después de diez años de sufrimiento, que me mudé, se me atoró un riñón, me separé, me jodieron con la reforma de mi casa y se me llueve el techo, que me salió un carcinoma en la teta y me dije: ¿Qué otra señal necesito para encarar lo que venía posponiendo hace tiempo? Entonces lo entendí: la vida es corta y hay que vivirla ahora.



- ¿Esta forma de hacer humor se adopta con más frecuencia en el circuito cómico argentino?

- No tengo oportunidad de mirar tanto teatro de colegas y amigos porque estoy en plena función. Pero sé que el humor está cambiando. Aunque sería muy hipócrita si dijera que nosotros somos los que cambiamos, porque no es verdad. Me parece que el chiste que se burla de la religión, del aspecto físico, de la orientación sexual, como se hacía antes, no va más. Los que nos dedicamos a esto, debemos estar muy atentos. Hacer llorar lo puede hacer cualquiera, pero hacer reír sin que se sienta alguien agredido me parece que es muy delicado de lograr. Como no me dedico a reírme de los demás, al público le da hasta vergüenza de cómo me río de mí misma. Es verdad que hay personas que permiten ese tipo de humor, pero a mí no me divierte y por eso no lo elijo. Para divertir se puede trabajar de muchas maneras.



- ¿Pasó a ser una cuestión de mal gusto ese humor que toma de punto a otro?

- Tengo 43 años y no voy a negar que me crié de chica mirando las películas de Olmedo, el mejor humorista del país. Hay generaciones a las que sí le divierte, pero hoy no se lo entiende como humor. De a poco nos estamos despertando. ¿Y quién hace que nos despertemos?: la generación de mi hija de 8 años, porque lee textos y libros con lenguaje inclusivo, porque comprende la educación sexual integral, el trato igualitario y el respeto de la intimidad del otro. Ellos nos están enseñando mucho. Cuando mi hija sea más grande y en la escuela hablen que en el pasado, la noticia de dos mujeres teniendo un hijo era algo raro y extraño, les parecerá una tontera. Como a nosotros nos parece ridículo hoy ver los sketchs de Olmedo haciendo de manosanta con una menor. Por suerte nos estamos dando cuenta.



- ¿El escenario es tu lugar de contención y de esperanza?

- Empecé a los 16 cantando en todas las parrillas del conurbano bonaerense. Fui a fiestas, casamientos, iglesias. Me hice popular en redes, llegué a Masterchef, me metí en novelas, bolos... no dejo de estar en todos los castings. Nunca hice un éxito claramente, pero con todo eso, jamás me veo abajo del escenario. Nadie tiene el lugar asegurado y hay muchas facetas por aprender. Me gustaría hacer más cosas y no es por ambiciosa. Hasta me metí en la serie (NdeR: El encargado, con Francella). Jamás me imaginé que me llamara una plataforma de streaming para hacer un drama, pero para entrar tuve que hacer cuatro audiciones. Claramente, no me veo lejos de todo esto, ni siquiera cuando me jubile.

> DATO

"Solo vos", con Dani, La Chepi. Hoy, 21hs. Teatro Sarmiento. Entradas: $2.700, $3.200 y $3.700. Boletería y Entrada Web.