En los últimos años se ha hecho notar la explosión de solistas e intérpretes en la escena musical. Desde una variedad de géneros y estilos, emergen nuevas voces que tienen rápido ascenso y notoriedad. Pero ¿qué hay que tener en cuenta para llegar a ser un buen cantante profesional? ¿Cómo hacer que la voz tenga una extensa vida útil? Éstas y otras cuestiones son algunas de las preocupaciones que tiene Magdalena León, la consagrada artista española radicada en Argentina, que dictará el taller "La Voz Cantada" en el marco de un ciclo federal de talleres gratuitos de formación local que impulsa el Instituto Nacional de la Música. Hoy a la siesta (15h) se reunirá con los artistas sanjuaninos interesados en aprender, en la sala del Teatro Sarmiento. Previo a su llegada, DIARIO DE CUYO conversó con la cantante y reveló ciertos aspectos importantes a tener en cuenta sobre el cuidado de la voz, el principal instrumento natural del cantante, que requiere de cuidado y entrenamiento.



"Mi idea es transmitir mi experiencia y mis conocimientos para ayudar a quienes quieren que ese sonido que buscan, suceda. Si uno no entrena la voz, difícilmente podrá tener un desarrollo pleno como intérprete", manifestó la integrante del grupo vocal Buenos Aires. En el canto lírico, se sabe que debe prepararse en el conservatorio, determinando un género o un estilo, un volumen y una dicción. Pero en la música popular hay miedos auto-instalados que hacen creer que al incorporar técnicas, se pierda espontaneidad. Y para Magdalena esto no es así: "No recibo a un Maradona de la voz cada fin de semana para darle clases y son pocos los que rechacen estudiar para ser cantante profesional. Es cierto que hay mucha equivocación cuando el ideal vocal es cerrado, esto es, querer cantar como Abel Pintos o como cualquier otro referente. Pero la autenticidad se logra cuando uno descubre quién es y cómo es, saber que esto es lo que ofrezco y ésta es mi manera de interpretar. De lo contrario, terminás usando un zapato de otra persona. Yo peleo contra esto, porque uno debe encontrarse y conocerse a sí mismo para construir una interpretación. Porque cada voz es un mundo distinto", expresó la especialista.



En su larga carrera como solista, desde 1968, fue testigo y contemporánea de infinidad de figuras. Sin embargo, no se queda con el recuerdo de glorias pasadas, ella escucha de todo y lo que suena actualmente. Admira las voces de Alejandro Sanz, Jairo, Edmundo Rivero, Rubén Juárez y Mercedes Sosa, hasta de Brian Johnson de AC/DC, pero también la de Nati Peluso, Wos y Nadia Larcher. "Hay muchas propuestas interesantes y llamativas, con mucha energía y también por lo que dice, en el caso de Wos. Creo que hay que ir acomodándose a estos tiempos", dijo Magdalena. Pero advierte que algunos recursos tecnológicos a la alcance de cualquier joven de hoy, por ejemplo el uso de Autotune, puede resultar en un arma de doble filo, aunque no niega que puede traer ciertas ventajas. "Esta tecnología suma sí, pero a la vez puede restar, porque para afinar se requiere no sólo de oído, también del manejo de la voz como instrumento. Es verdad que se puede producir un disco entero desde el baño de la casa, está bien eso, pero no se puede trabajar todo de forma individual y veo que hay pocas colaboraciones mutuas. Entonces, uno mismo se vende, se promociona, se mezcla, se canta, se supervisa y saca el disco, pero es necesario a veces contar con ayuda, porque no se puede dominar todos los estadios", opinó León respecto a la función necesaria de asociarse con un productor musical.