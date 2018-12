Calu Rivero está en boca de todos por bajarse de la grabación de PH Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. Aunque ya le había confirmado su presencia a la producción, a último momento se bajó y tuvieron que hacer malabares para conseguir a otra figura.

Según explicaron en Intrusos, la actriz no quiso compartir mesa con Fede Bal y El Polaco. "No me siento con golpeadores", habría sido la frase que le dijo a los responsables del ciclo.

En 2016, el hijo de Carmen Barbieri se separó en pésimos términos de Barbie Vélez. Ella lo acusó de agresivo y violento por el consumo de drogas y alcohol. Por su parte, el artista tropical fue denunciado por Valeria Aquino, la madre de su hija Alma, quien amenazó hasta con mostrar videos donde él le está pegando.

Hace un año, Calu impulsó el hashtag #NoEsNo con el que repudió la situación que vivió con Juan Darthés en las grabaciones de Dulce amor. Según contó, él se excedía en las escenas de besos y quería tener una relación más allá de lo laboral con ella.

Aunque en las próximas semanas Calu debutará en la tira Campanas en la noche, sus principios fueron más fuertes que la promoción del producto televisivo. La elegida para reemplazarla en PH fue Noelia Marzol, que por estos días está en boca de todos por las fuertes escenas de sexo que juega con su personaje en la nueva serie Millennials.