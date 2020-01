Calu Rivero publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram que llamaron la atención de sus seguidores. La joven, que decidió empezar a llamarse Dignity, posteó diversas fotos desde Punta del Este, donde se la ve realizando experiencias espirituales con varias personas y con particulares mensajes. Todas las fotos las subió en blanco y negro, y se mostró con una remera en inglés que señala “I’m from the illumination nation” (Mi nación es la iluminación).

“Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia. I’m from the illumination nation. Gracias por jugar”, sostiene la primera imagen que generó confusión entre sus seguidores. En la foto se la ve a la actriz rodeada de manos que la acarician, en lo que aparenta ser un encuentro espiritual.

Más adelante, Dignity subió una serie de fotos donde se la visualiza con varias personas compartiendo un encuentro especial: “Recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante. Gracias”, señala el posteo donde la actriz está sentada, en un íntimo momento con diversas personas que parecen ser de un grupo especial, donde se genera entre ellos un contacto físico acariciándose sus rostros, y un fuerte contacto visual.

Los seguidores de la joven comenzaron a preguntarse de qué se trataba la serie de posteos, pero Calu continuó subiendo enigmáticas fotos. La siguiente fue de su nueva frase de cabecera “I’m from the illumination nation”, junto a una imagen donde se vislumbra un paisaje natural.

Por último, amplió su mensaje y especificó un poco más el objetivo de su nuevo camino. Allí se vuelve a vislumbrar su frase del verano, esta vez impresa en una imagen con una remera colgada -la misma que ella usó durante el encuentro grupal- donde sostiene: “En NYC, donde estoy viviendo hace unos años ya, es muy común que la forma de iniciar un diálogo sea where are you from? (¿de dónde sos?) ¿Por qué? Porque es una ciudad que alberga muchas nacionalidades, muchas culturas e idiomas. Me descubrí respondiendo “I’m from the illumination nation” (mi nación es la iluminación), quizás por mi necesidad de querer ser parte de un todo, borrando límites geográfico”.

“Illumination Nation es una comunidad que busca contagiar luz porque cree en el potencial divino de la especie humana. Deseo expandir la palabra iluminación en la mayor cantidad de espacios y formas posibles usando el lenguaje como una forma de comunicación, de cambiar la conversación cultural, de crear una nueva nación donde habite la verdad, la libertad, la belleza y la naturaleza. Hoy veo ese mensaje colgado en mi soga, en formato remera, gracias a la colaboración que hice junto a @soyfurzai. Elegí que sea una remera, porque la ropa habla y cuando tiene mensajes, mucho más fuerte”, señala la joven.

Luego de seguir todos los posteos de la actriz, en esta imagen se logra vislumbrar que la remera es un nuevo lanzamiento de una marca que la tiene como imagen principal, y que vende esa remera de manera online en preventa a $1590. “I am from es el comienzo de una conversación, la invitación a dialogar y esta es nuestra propuesta. Este es un movimiento que pisa firme en el presente. Hoy es una remera, hoy es en inglés, somos siendo esta transformación, que cambiará siempre. Cualquiera que resuene con estas palabras está invitado a ser parte”, finaliza Calu.

El sábado pasado Calu brindó una nota a Teleshow, donde habló de su nueva vida espiritual, de su manera de disfrutar y vivir su espacio interno y los cambios que la llevaron a una nueva manera de autodenominarse: “No se puede medir al amor y al odio con la misma vara, porque el odio se contagia de manera masiva”.