Calu Rivero brindó varias entrevistas en los últimos días. Se mantiene firme en sus dichos sobre lo ocurrido con Juan Darthés cuando compartieron Dulce amor y adelantó que aún no recibió ninguna notificación sobre la supuesta denuncia que el abogado del actor, Fernando Burlando, había anticipado.



"Lo que pasó (sobre el acoso) prescribió; él dice que me va a hacer una demanda por daños y perjuicios por lo que estoy hablando. Y si el señor lo va a llevar a un plano material, él se va a tener que ver con el daño que me causó", advirtió.



Calu apuntó fuerte contra la actitud de Darthés: "Esta persona jugaba con mi cabeza, con mi responsabilidad, con mi trabajo, y mi sueño. Me aniquiló el autoestima, me quemó la cabeza. Por eso decidí irme. Sentí que no podía estar más ahí". "Me arrepiento de no haber hablado antes" afirmó también la actriz.



La denuncia de la joven contra Darthés ha generado gran revuelo en la farándula porteña, dividiendo aguas, y generando más desafortunadas declaraciones. Los últimos en cruzarse fueron Gerardo Romano que reinvidicó "el derecho" del actor "a meter la lengua" en una escena sexual; mientras que Federico D'elia opinó lo contrario, dijo que no ocurre eso en las novelas y pidió que no se trate a Darthés "como un violador o asesino", pero que se investigue.