Por Leonardo Muro

Camila Cabello es una de esas tantas cantantes que salió de un concurso de talentos en TV, pero no es una más. Tras ser eliminada de The X Factor, la producción del show televisivo la llamó nuevamente para integrar el grupo Fifth Harmony y en 2012 comenzaron un camino que explotó en 2015 con la edición de su álbum debut. Ese mismo año, participó del sencillo “I Know What You Did Last Summer” de Shawn Mendes, con quien entre 2019 y 2021 fueron pareja. En 2016 y tras el lanzamiento del segundo álbum de las Fifth Harmony, Camila Cabello abandonó el grupo para iniciar su carrera solista. Desde entonces todo fue crecimiento y filantropía. Es que Camila destina buena parte de las regalías de sus hits y sus shows a entidades que ayudan a preservar la salud e integridad de niñas y niños.

Con mucha expectativa previa, Cabello acaba de publicar “Familia”, su tercer disco de estudio, un efectivo disco pop en donde coquetea todo el tiempo con ritmos y sonidos de su tierra natal.

Camila mixtura inglés y español sin que esto produzca quiebres ni falta de identidad, en un material que suena compacto.

Tras la intro que da nombre al disco llega “Celia”, en donde evoca la memoria de la legendaria cantante cubana Celia Cruz. Luego llega la primera colaboración con la actriz y cantante Willow en “Psychofreak”, tras la cual llega el segundo dueto, esta vez con el británico Ed Sheeran quien se le une para la contagiosa “Bam Bam”, uno de los sencillos adelanto de esta producción que por momentos recuerda a Gloria Estefan, otra cubana famosa, precursora en la tarea de envolver al pop con sus raíces musicales.

Atravesamos “La Buena Vida”, “Quiet” y “Boys Don’t Cry”, hasta que llega la siguiente colaboración, esta vez junto a la argentina María Becerra en “Hasta Los Dientes”, un efectivo pop de palmas, una canción efectiva y entradora que refleja la contradicción de alguien que ambiciona una relación abierta pero no soporta la idea de hacerlo: “te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí”.

A continuación siguen los pop latinos “No Doubt” y “Don’t Go Yet” (otro de los adelantos del disco), y el último dueto junto a Yotuel en “Lola”.

El disco cierra en calma, con la tranquilidad de “Everyone At This Party”, una canción dedicada a su ex Shawn Mendes, en donde le expresa cuánto lo extraña, cuenta que lo busca entre la gente sin poder encontrarlo. Y el final desgarrador llega con la frase “¿te diste cuenta de que no me necesitas?”.

“Familia” es un disco compacto, rico en ritmos y sin desperdicio alguno. La calidad está garantizada y su futuro es cada vez más prometedor. De seguir creciendo a este ritmo y con semejante nivel, Camila Cabello podría acceder al podio de las cubanas consideradas referentes en el mundo de la música.