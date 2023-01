Lo que inició como un discusión de pareja en justo antes de comenzar el Mundial de Qatar entre el futbolista de la selección Rodrigo de Paul y la modelo Camila Homs suma ribetes cada vez más intensos, al punto de que se tuvo que recurrir a la Justicia debido al tenor de la conversación que ambos estaban manteniendo.

Es que el jugador del Atlético de Madrid Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila y también a su exsuegro Horacio Homs por amenazas. La presentación se realizó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la misma se entregaron chats explosivos de parte de los Homs para De Paul, en los cuáles también se deslizan amenazas para Tini Stoessel, actual pareja del futbolista.

Todo comenzó luego de que la colapsada caravana de los campeones del mundo por Buenos Aires -realizada el martes 20 de diciembre- retrasara la agenda de todos los involucrados. Esto impidió que De Paul llegue a tiempo al reencuentro con sus hijos, luego de no verlos por más de un mes al disputar el mundial de fútbol, generando así un disgusto en Camila. Sin embargo, ambos habían acordado que se reencontrarían al día siguiente.

Así las cosas, Rodrigo pasó buena parte del miércoles 21 con sus hijos y después Francesca le pidió que la lleve al recital de Tini, programado para esa noche en el Campo Argentino de Polo. El campeón mundial accedió, pero Camila se lo tomó a mal y cargó duramente contra su ex al ver la foto de su hija en el show.

Desde el entorno de De Paul le contaron a Teleshow qué decían los mensajes que Homs le envió al futbolista, los cuales fueron presentados en la denuncia por amenazas. “Ya decidiste que no venga a la final del mundial”, fue lo que le dijo Rodrigo a ella. Y Camila le respondió: “Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”. Luego, le hizo una referencia solapada a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

“¿Estás despechada? ¿Seguís enamorada de tu ex?”, preguntó el cronista de Socios del espectáculo a la modelo Camila Homs, en medio de las denuncias tanto contra ella como contra su padre, y el acuerdo económico al que llegaron en los últimos días. “No, eso ya está, recontra ya está”. se mostró segura. “Estoy en otra, ni pienso en eso”, continuó, como para dejar bien en claro su pensamiento al respecto.

Ante esto, ahora la modelo confesó que “lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”.

“Los chats son así, no son adulterados”, volvió a aclarar, a la vez que aseguró que “por más que esté recaliente la relación con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las coas”, aunque reconoció que “sí, soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta o que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.

Además de los chats, también se hicieron públicos unos audios que su padre, Horacio Homs, le habría enviado a De Paul con fuertes palabras y amenazas: “Me tenés podrido hijo de puta, yo voy a ser el que va a hablar con los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros. Eso voy a hablar, sorete mal parido”, dijo el empresario furioso.

“De eso voy a hablar yo, sorete mal parido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi. Boludo, ¿no te das cuenta de que sos un logi’?, ¡figureti!, ¡bobo!”, asegura Horacio. Por último, agrega: “Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo”.

Ante ello, Camila aclaró que “no escuché el audio, pero yo siempre dije que hago lo que puedo por mí, yo me defiendo por mí y por mi persona, después el resto que se defienda como pueda, no tengo por qué meterme en el medio”.

En tanto, la modelo y cocinera también se tomó un minuto para aclarar los puntos por el millonario al que llegó con De Paul, al aclarar que: “En el acuerdo hay dos partes, una por compensación económica y otra por cuota alimentaria, así que queda en claro que son dos partes diferentes”.

Pero la novela de la separación entre el campeón del Mundo y la modelo sumó ya su primer capítulo de 2023 e Punta del Este, luego de que se difundieran las imágenes que muestran a la blonda disfrutando de una tarde sol en un parador, momento en que un grupo de jóvenes la reconoce y comienza a entonar cánticos de cancha tanto a favor como en contra, siempre tomando como punto de contacto la relación que mantienen su ex y la nueva pareja de él, la cantante y actriz Tini Stoessel..

En un principio, los que allí se encontraban comenzaron a entonar temas a favor de De Paul, que la modelo tomó con gracia y sin signos de mostrarse molesta. Después, los gritos de los jóvenes comenzaron a tornarse en favor de la modelo, momento en que ella, acompañada siempre de una amiga a su lado y la atenta mirada de su actual pareja, Charly Benvenutto, de quien en los últimos días se había rumoreado que ya habían terminado su relación.

Tras un tiempo de arengas y cánticos dignos de un estadio, entre los cientos de jóvenes que rodeaban el parador en que se encontraba la modelo comenzaron a gritar “TIni se la come, Cami se la da”, ante lo cual la reacción de ella fue directamente alzar los brazos y acompañar el ritmo, en señal de aprobación, para luego directamente comenzar a filmar la escena con una amplia sonrisa en su rostro.

Haciendo una especie de mea culpa, ahora Homs destacó que “No puedo creer la de cosas que salieron a decir, medio que me mataron. En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Después cuando lo vi me quería morir. Y me arrepentí, quizás si estaba 100% sobria no lo decía. Agradezco el cariño de la gente, siempre”.