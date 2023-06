Camila Homs se mostró por primera vez en sus redes sociales muy romántica junto a José Sosa, el futbolista de Estudiantes de La Plata con el que había sido vista en un boliche hace meses atrás.

Ahora, la ex de Rodrigo De Paul publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se mostró dándole un fogoso beso al jugador. El lugar elegido para blanquear su noviazgo fue un bar ubicado en Palermo, al que la modelo salió con algunas de sus amigas más íntimas.

“Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, había expresado Camila en una reciente entrevista. De esa manera, la expareja de Rodrigo de Paul ya había dado indicios de que volvió a apostar al amor a casi dos años de su separación del papá de sus dos hijos.

En un principio se creía que la pareja iba a oficializar su amor en la pista del Bailando 2023, donde Homs debutará como participante. Sin embargo, la joven ya no oculta su amor por el futbolista e hizo público el noviazgo con una fogosa foto dándose un apasionante beso.

Quién es José Sosa, el nuevo novio de Camila Homs

En marzo de este año, se filtraron fotos de Camila Homs a los besos con un hombre en un boliche, quien resultó ser un reconocido exintegrante de la Selección argentina. Por esas imágenes que se filtraron, la madre de los hijos de Rodrigo de Paul, estuvo en el centro de la atención de todos los medios que quisieron saber si en su vida sentimental tenía un nuevo amor.

El futbolista con quien se la vio pasar un buen momento no es un desconocido. Se trata de José Sosa. El jugador de 37 años que fue fichado por Estudiantes de la Plata en 2022.

Con esa contratación Sosa volvió al club de sus amores en el comenzó su carrera profesional. Luego de su debut en 2006, fue transferido al Bayern de Múnich donde ganó la Bundesliga, una Copa de Alemania, una Copa de la Liga de Alemania y la Supercopa de Alemania en sólo tres años.

Al parecer, la pareja se conoce hace tiempo. En una entrevista, Camila Homs se refirió a cómo le gusta acercarse a los hombres que la atraen. “Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola”, explicó y al parecer en ese momento ya hablaba de la estrella de Estudiantes.

“Si bien no es fácil la exposición, cada día me voy acostumbrando, me resultó muy difícil porque antes era como una sombra al lado de Rodrigo de Paul”, agregó Camila al hablar de su vida personal.